Pera Müzesi’nin 20. yılında “Ortak Duygular” sergileniyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20. yaşını uluslararası çağdaş sanatın en dikkat çekici koleksiyonlarından biriyle kutluyor. “Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar” başlıklı sergi, 16 Eylül 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında, küratör Ulya Soley’in seçkisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

British Council Koleksiyonu’ndan seçilen 29 sanatçının eserleri, toplumsal bellek, kimlik, aidiyet ve geleceğe dair düşünsel alanlar açıyor. 1930’lardan bu yana oluşturulan koleksiyon, ilk kez Türkiye’de böylesine kapsamlı bir şekilde sergileniyor.

Duyguların bulaşıcı gücü

Küratör Ulya Soley, serginin yaklaşımını şu sözlerle özetliyor:

“Ortak Duygular, sanat kurumlarının yalnızca geçmişi muhafaza eden yapılar değil, bugünün duygusal ve politik ağlarını kuran, temas eden, dönüştüren alanlar olabileceğine dair bir öneri. Yapıtların tetiklediği ortak duygular, mekânı paylaşanlar arasında dolaşarak onları ortak bir zeminde buluşturabilir.”

Bu perspektif, feminist kuramcı Sara Ahmed’in duyguların “yapışkan”lığına dair düşüncelerinden hareketle, sanat yapıtlarını toplumsal ilişkilerde dönüştürücü bir unsur olarak yeniden konumlandırıyor. Böylece rasyonel/irrasyonel ayrımının gölgesinde kalan duygular, izleyiciler arasında yeni bir iletişim kanalı oluşturuyor.

Laura Aldridge, Anlam Ortalama, British Council Koleksiyonu izniyle

Üç tema, üç katmanlı okuma

“Özeni Korumak”: Müze ve koleksiyonların sınırları, temsiliyet biçimleri ve politik boyutları üzerine yoğunlaşıyor. Damien Hirst’ün ironik medikal atık yerleştirmesi, Tony Cragg’in dönüşüm temalı heykelleri, Anya Gallaccio’nun çürümeye bırakılan çiçeklerden kurduğu düzenlemesi, David Hockney’nin kültürel mülkiyet ilişkilerini sorgulayan resmi ve Lucian Freud’un derinlikli portresi bu bölümün çarpıcı örnekleri arasında.

“Tanıdık Yüzler”: Kuir, feminist ve BIPOC sanatçıların işleri üzerinden kimlik, temsil ve anlatı katmanları gündeme geliyor. Tracey Emin’in mahremiyetle kamusallığı buluşturan işleri, Sonia Boyce’un sınırlı kimlik temsillerine itiraz eden kolajları, Chris Ofili’nin kimlik odaklı resimleri ve David Hockney’nin Kavafis’in şiirlerinden esinle yaptığı gravürler, izleyiciyle kişisel hikâyelerin evrensel yüzleri arasında bağ kuruyor.

“Hayali Gelecek”: Geleceğe dair spekülatif olasılıkların sahnesi… Bedwyr Williams’ın zamanlararası elçisi, Wolfgang Tillmans’ın Concorde uçakları üzerinden teknolojik ilerlemeyi tartışan fotoğrafları, Suzanne Treister’in dijital kültürle bilimkurguyu harmanlayan işleri, Larry Achiampong’un daha iyi bir gelecek için yola çıkan gezgini, Kate Malone’un fantastik dünyalara açılan seramikleri ve Laura Aldridge’in duyulara hitap eden kolajları bu bölümde öne çıkıyor.

Delaine Le Bas, Kaybedecek Bir Şeyi Olmayan Bir Kadın, British Council Koleksiyonu izniyle

“Duvarları Olmayan Müze”

British Council Koleksiyonu, 20. ve 21. yüzyıl sanatına odaklanan yaklaşık 9 bin yapıttan oluşuyor. Sabit bir mekâna bağlı kalmadan, sürekli dolaşarak farklı bağlamlarda yeniden anlam kazanan bu koleksiyon, “duvarları olmayan müze” olarak anılıyor. İstanbul’daki sergi, bu hareketli müzenin Türkiye’deki en kapsamlı temsili olarak kayda geçiyor.

Ziyaret bilgileri

Sergi, Salı – Cumartesi: 10.00 – 19.00, Pazar: 12.00 – 18.00, Cuma: 18.00 – 22.00 arası “Uzun Cuma” kapsamında tüm ziyaretçiler ücretsiz, Çarşamba: “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler ücretsiz.