Wishbone Ash 15 Nisan’da CSO Ada Ankara’da

CSO Ada Ankara Rock Serisi kapsamında 15 Nisan’da rock tarihinin en etkili gitar gruplarından biri olan Wishbone Ash’i ağırlayacak. İki solo gitarist kullanmaları ile Metallica, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd gibi ünlü gruplar tarafından ana ilham kaynağı olarak nitelendirilen Wishbone Ash, CSO Ada Ankara’da rock fırtınası estirecek.

1969 yılında Londra’da kurulan, hard rock ve progresif rock tutkusunu kusursuz bir biçimde dengeleyen İngiliz grup Wishbone Ash, yıllar içinde folktan bluesa, cazdan metale farklı müzik türleri üzerinde denemeleriyle rock tarihinin en etkili gitar gruplarından biri olarak tarihe geçti. Müziklerinde kullandıkları çift gitar partisyonları ile, hard rock ve heavy metalin temel yapısını oluşturan grup, 25 stüdyo albümü, 11 konser albümü, beş DVD ve DVD rock belgeseli "This is Wishbone Ash" gibi pek çok yapıta imza attı.