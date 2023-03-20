Zerrin Tekindor’un tek kişilik performansı “Toz” ENKA Sanat’ta

ENKA Sanat, yapımını ID İletişim’in üstlendiği Zerrin Tekindor’un tek kişilik performansı “Toz”u

23 Mart Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu’nda ağırlayacak.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, prömiyerini yaptığı günden bugüne kapalı gişe oynayan “Toz”, Zerrin Tekindor’un performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çok sayıda kişiliğe bürünen ve her birine bambaşka hayatlar veren Zerrin Tekindor’un bu tek kişilik oyununda, hikâye ve karakter geçişlerine ışık ve ses efektleri eşlik ediyor.

“Toz”, 23 Mart Perşembe akşamı saat 19.00 ve 21.00’da iki seans olarak ENKA Oditoryum’da sanatseverlerle buluşacak.