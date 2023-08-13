Zorlu PSM 11. sezonunda perdelerini eylül ayında açacak

Okan Bayülgen’in uyarlayıp yönetmesinin yanında III. Richard’a hayat vermesiyle sezon boyunca kapalı gişe devam eden “Richard” ile perdelerini açan Zorlu PSM, Zerrin Tekindor’un performansıyla “Toz”, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculukla “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”; Mert Öner’in yönettiği, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oynadığı, Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış olan “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz”; küçük bir felaket sonrası ziyarete gelen geçmişinin gölgesinde, kendiyle uzun ve derin bir hesaplaşmaya girişen adamın hikâyesi Rıza Kocaoğlu’nun performansıyla “Kibritin Ucunda”; kadın erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik dille anlatan “Kum Zambakları”; Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in performansıyla yedi sezondur kapalı gişe sahnelenen “Cimri”; Millî Mücadele’yi müzik, dans, sahne tasarımı ve multimedya şovu ile anlatan “1923”; küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim “Kim Bu Ben” ve ilk kez sahnelenecek olan iyilik ve kötülük kavramlarını, şiddet, suç ve ceza düzleminde değerlendirirken bir suçlunun devlet eliyle ıslah edilme biçimiyle bunun sonuçlarını tartışan, Tatbikat Sahnesi’nin yeni eseri “Otomatik Portakal”ı tiyatroseverlerle buluşturacak.

Program

Eylül ayı boyunca tiyatro severleri bekleyen tiyatro oyunlarının tam programı, tarih ve saatleri şöyle:

Richard // 6 Eylül // Turkcell Sahnesi // 20.30

Toz // 11-12 Eylül // Turkcell Platinum Sahnesi // 19.00

Saatleri Ayarlama Enstitüsü // 17-18 Eylül // Turkcell Sahnesi // 20.00

Cırcır Böcekleri İtler ve Biz // 18-19 Eylül // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30

Kibritin Ucunda // 19 Eylül // %100 Studio // 19.00-21.00

Cimri // 20 Eylül // Turkcell Sahnesi // 20.00

Kum Zambakları // 20 Eylül // %100 Studio // 21.00

1923 // 23-24 Eylül // Turkcell Sahnesi // 19.00

Canavar // 24 Eylül // %100 Studio // 18.00

Sidikli Kasabası Müzikali // 24-25 Eylül // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30

Kim Bu Ben // 27 Eylül // Turkcell Platinum Sahnesi // 20.30

Otomatik Portakal // 28 Eylül // Turkcell Sahnesi // 21.00