13 yıllık evlilik bitiyor... Volkan Demirel ve eşi boşanıyor

Geçtiğimiz hafta teknik direktörlüğü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ile boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Başarılı teknik direktör Volkan Demirel ile 2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Çift 2014 yılında kızları Yade’yi, 2017’de ise Yeda’yı kucaklarına aldı.

“Zeynep aslında daha önce boşanmak istemiş ama…”

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre ikilinin evliliği bitme noktasına geldi.

İddiaya göre Zeynep Sever Demirel aslında daha önce boşanmak istemiş ama birlikte Hatay depremini yaşadıkları için deprem yaralarıyla birlikte evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmışlar.