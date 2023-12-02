2024 Oscar Ödülleri'nde önemli değişiklik

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri bu yıl 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. 96. Oscar Ödülleri'nin bu yıl 1 saat erken başlayacağı duyuruldu.

Akademi, canlı yayınının normal başlangıç ​​saati 20:00 yerine ilk kez 19:00'da başlayacağı duyurdu.

ABC kanalı, 18:30'dan itibaren canlı yayına başlayacak ve 30 dakikalık bir ön gösteri yayınlayacak. Ardından Emmy ödüllü komedi dizisi Abbott Elementary'nin yeni bölümü, törenin bitmesinin ardından yayınlanacak.