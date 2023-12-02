2024 Oscar Ödülleri'nde önemli değişiklik
Gelecek yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nin saatinde değişikliğe gidildi.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri bu yıl 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. 96. Oscar Ödülleri'nin bu yıl 1 saat erken başlayacağı duyuruldu.
Akademi, canlı yayınının normal başlangıç saati 20:00 yerine ilk kez 19:00'da başlayacağı duyurdu.
ABC kanalı, 18:30'dan itibaren canlı yayına başlayacak ve 30 dakikalık bir ön gösteri yayınlayacak. Ardından Emmy ödüllü komedi dizisi Abbott Elementary'nin yeni bölümü, törenin bitmesinin ardından yayınlanacak.