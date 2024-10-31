'2025' Hac Kura Sonuçları Açıklandı mı? Hac Kura Sorgulama Rehberi Canlı!

31 Ekim, Ekonomim- Her müslümanın hayali olan hac ibadeti bu yıl da kura çekilişi kapsamında başlayacak. Dünyanın dört bir yanından müslümanlar Mekke’ye giderek hac ibadetini yerine getirecek. Bununla birlikte Türkiye’deki vatandaşlar gözlerini 2025 hac sonuçlarına çevirdi. Peki 2025 hac kura sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? 2025 Hac kura sorgulama işlemlerini birkaç adımda yapın!

Hac kura çekimi sonuçları heyecanla beklenirken, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 2025 hac kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için hac kura çekimini canlı olarak izleyebileceğiniz ekran haberimizde!Peki, 2025 hac kuraları açıklandı mı, çekiliş saat kaçta yapılacak? İşte konuya dair ayrıntılar…

2025 HAC KURA ÇEKİMİ SORGULAMA

2025 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda 31 Ekim Perşembe günü çekilirken, kura çekimi, saat 10.30'da noter ve vatandaşlara açık şekilde yapılacak.

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Bu heyecan verici anı sizler de canlı olarak takip edebilirsiniz. Buraya tıklayarak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube hesabından kura çekimini canlı izleyebilir, sonuçlara bakabilirsiniz. Böylece 2025’te hac adayı olup olmadığınız da gün içinde netleşmiş olacaktır.