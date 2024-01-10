Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban öldü mü? Hüsnü Çoban yaşıyor mu? Arka Sokaklar'da şok!

Ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın öldüğü haberleri sosyal medyaya düştü. Arka Sokaklar'ın efsane karakteri Hüsnü Çoban'ı oynayan oyuncunun öldü iddiaları, kullanıcılar tarafından dolaşıma girdi. Sevenleri, Arka Sokaklar Hüsnü'nün sağlık durumunu merak ediyor.

HÜSNÜ ÇOBAN'DAN AÇIKLAMA

Oyuncu Özgür Ozan, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çıkan ölüm haberlerine karşı sessiz kalmadı.

Instagram hesabından paylaştığı video ile konuşan Ozan, spor yaptığı anlarda çekilen görüntülerde, 'Benim için öldü demişler, duysunlar ki kral geri döndü' ifadeleriyle iddialara yanıt verdi.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan (d. 5 Ocak 1966, Bolu), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.MA

İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hâle geldi. Hâlen Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan, 2005 yılından bu yana Neslihan Uğur Ozan ile evli ve 2 çocuk babasıdır.