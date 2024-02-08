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BİM, A101 ve ŞOK market saat kaçta açılıyor? 2024 BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma saatleri

Türkiye’nin en büyük zincirlerinden olan A101, BİM ve ŞOK marketlerin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Her hafta aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çeken ve neredeyse bütün il ve ilçelerde bulunan bu marketler günün belli saatlerinde müşterilerine hizmet veriyor. Peki, ŞOK, A101 ve BİM market saat kaçta açılıyor? İşte 2024 BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma saatleri…

Haber Merkezi
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BİM, A101 ve ŞOK market saat kaçta açılıyor? 2024 BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma saatleri
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2024 BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma saatleri

BİM market

Hafta içi: 09:00 - 21:00

Hafta sonu: 09:00 - 21:00

 A101 market

Hafta içi: 09:00 – 21:30

Hafta sonu: 09:00 – 21:30

ŞOK market

Hafta içi: 09:00 – 21:00

Hafta sonu: 09:00 – 21:00