Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 7 şubat il il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne, 20°C
Parçalı bulutlu
İstanbul, 15°C
Parçalı bulutlu
Kırklareli, 17°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli, 20°C
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar, 17°C
Parçalı bulutlu
Denizli, 21°C
Parçalı bulutlu
İzmir, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Manisa, 19°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Antalya, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Hatay, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Mersin, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Aankara, 15°C
Parçalı bulutlu
Çankırı, 16°C
Parçalı bulutlu
Eskişehir, 17°C
Parçalı bulutlu
Konya, 13°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bolu, 16°C
Parçalı bulutlu
Düzce, 22°C
Parçalı bulutlu
Kastamonu, 16°C
Parçalı bulutlu
Zonguldak, 17°C
Parçalı bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Artvin, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
Samsun, 21°C
Parçalı bulutlu
Tokat, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon, 17°C
Parçalı çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kars, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Van, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı