Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne, 20°C

Parçalı bulutlu

İstanbul, 15°C

Parçalı bulutlu

Kırklareli, 17°C

Parçalı bulutlu

Kocaeli, 20°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar, 17°C

Parçalı bulutlu

Denizli, 21°C

Parçalı bulutlu

İzmir, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Manisa, 19°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Antalya, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hatay, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Mersin, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Aankara, 15°C

Parçalı bulutlu

Çankırı, 16°C

Parçalı bulutlu

Eskişehir, 17°C

Parçalı bulutlu

Konya, 13°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bolu, 16°C

Parçalı bulutlu

Düzce, 22°C

Parçalı bulutlu

Kastamonu, 16°C

Parçalı bulutlu

Zonguldak, 17°C

Parçalı bulutlu

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Artvin, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

Samsun, 21°C

Parçalı bulutlu

Tokat, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon, 17°C

Parçalı çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kars, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Van, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı