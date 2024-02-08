Bugün hava nasıl olacak? 8 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Isparta, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Kırşehir, Antalya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak, zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Edirne, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Kocaeli, 20°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Denizli, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Muğla, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, Toroslar mevkisinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Adana, 20°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Antalya, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Hatay, 16°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

Mersin, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Eskişehir ve Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Konya, 13°C

Çok bulutlu

Yozgat, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bolu, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Düzce, 20°C

Parçalı bulutlu

Kastamonu, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak, 16°C

Parçalı bulutlu

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Artvin, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Tokat, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 5°C

Çok bulutlu

Kars, 3°C

Çok bulutlu

Malatya, 13°C

Çok bulutlu

Van, 5°C

Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Gaziantep, 13°C

Çok bulutlu

Siirt, 11°C

Çok bulutlu

Şanlıurfa, 14°C

Çok bulutlu