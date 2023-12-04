  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Cem Davran'ın Altın Kelebek Ödülleri'ndeki 'Atatürk' çıkışı gündem oldu
Takip Et

Cem Davran'ın Altın Kelebek Ödülleri'ndeki 'Atatürk' çıkışı gündem oldu

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde sunuculuğu Cem Davran ve Çağla Şikel üstlendi. Sunucu Cem Davran'ın Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yaptığı konuşma gündem oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cem Davran'ın Altın Kelebek Ödülleri'ndeki 'Atatürk' çıkışı gündem oldu
Takip Et

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde sunuculuk yapan oyuncu Cem Davran'ın Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yaptığı konuşma geceye damgasını vurdu.

 Davran konuşmasında, "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyeti, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Saygıyla, minnetle anıyoruz" dedi. 