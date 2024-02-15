CHP'lilere ve Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç özür diledi

Serdar Ortaç, TikTok hesabından açtığı canlı yayında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfür etti.

Ortaç'ın küfürler ettiğini duyan evdeki kadın yardımcısı ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alarak yayını sonlandırdı.

"Tarkan'dan özür dilerim"

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.