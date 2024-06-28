Cuma mesajları 2024 | Sade, havalı, komik, yazılı, anlamlı, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları

Cuma mesajları 2024 günün anlam ve önemi doğrultusunda müslümanlar arasında en çok gönderilen iletilerdir. Her ne kadar haftanın bir günü gibi görünse de Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde vurgulanmış ve Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da hadislerle belirtilmiştir. Bu nedenle cuma günleri küslerin barışması, incelen bağların kuvvetlendirilmesi açısından da önemlidir. İşte tam da bu yüzden sizin için sade, havalı, Gazze, Filistin cuma mesajları ve sözlerini derledik. WhatsApp, Messenger, SMS, Instagram ve TikTok üzerinden gönderebileceğiniz anlamlı, güzel, yazılı, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları ve sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 2024

Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allah`ın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

"Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah`ın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!"

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya`ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah`ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024

Tüm İslâm Aleminin Cuması Mübarek Olsun. Yaşantımızda uygulamadığımız şeyleri etrafımızdakilerin yapması için söylememiz etkili olmuyor. Hayırlı Cumalar…

ALLAH'IM !.. İçimizi Sevginle, Dışımızı Şefkatinle, Rızkımızı Bereketinle , Ömrünüzü Merhametinle, Dünyamızı Rahmetinle , Ahiretimizi Nurunla Doldur. Âmin Günaydın mutlu sabahlar Hayırlı Cumalar dilerim.

Dua Dua O'na ilerlediğimiz, Salâvat salâvat en sevgili(sav)'yi andığımız, tevbeler kokan, nurlar saçan bir Cuma'yı daha işleriz ömrümüze. Hayırlı Cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

“Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır.” Hayırlı Cumalar Hz. Ali (r.a.)

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Cumamız Mübarek Olsun.

"Lâyık olduğumuz için değil İlâhî; Sen, affetmeyi sevdiğin için, bizleri Habibin hürmetine affeyle." Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya RasulAllah

…Onlar tuzak kurarlarken Allah da karşılığını kuruyordu. Öyle ya Allah tuzakların hayırlısını kurar. •Enfaln / 30

İyi ki Namaz var, yoksa bu ağrılı başımızı nereye koyardık..? Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur; Namaz için attığınız her bir adım sadakadır..'

Ya elim, al kaldır beni Ya vaslına erdir beni Çok ağlattın, güldür beni Gel gör beni, “AŞK” neyledi.. ~Yunus Emre~

GAZZE VE FİLİSTİN İLE İLGİLİ CUMA MESAJLARI

"Rabbim, Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize sabır ve güç versin. Cumanız mübarek olsun."

"Dualarımız, Gazze ve Filistin'deki mazlum kardeşlerimizle. Cumanız hayırlara vesile olsun."

"Bu mübarek cuma gününde, Filistin'deki kardeşlerimiz için dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim onlara yardım etsin."

"Gazze'deki masum insanların yanında olalım, dualarımızla onları yalnız bırakmayalım. Cumanız mübarek olsun."

"Rabbim, Gazze ve Filistin'deki zulme dur desin. Dualarımız sizinle, cumanız mübarek olsun."

"Bu mübarek günde, Filistin'deki kardeşlerimiz için dua edelim. Rabbim zulmü sonlandırsın ve onlara huzur versin. Cumanız hayırlı olsun."

"Dualarımız, Filistin'deki çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için. Rabbim, Gazze'ye barış ve huzur getirsin. Hayırlı cumalar."

"Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, dualarımızla onlara destek olmak için buradayız. Cumanız mübarek olsun."

"Bu mübarek cuma gününde, Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize dualarımızı gönderelim. Rabbim onları korusun ve kollasın."

"Cumanız mübarek olsun. Dualarımız, Filistin'deki zulmün son bulması için. Rabbim mazlumların yardımcısı olsun."

SADE CUMA MESAJLARI

Kalbimizden geçen tüm duaların kabul olması umuduyla; Hayırlı Cumalar

Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. Hz. Ali (r.a) Hayırlı Cumalar

"Cumanız mübarek olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah, huzurunuz daim olsun."

"Cumanız bereketli, dualarınız kabul olsun. Rabbim gönlünüze huzur, evinize bereket versin. Hayırlı Cumalar."

"Bu mübarek Cuma gününde, sevgi, barış ve huzur hepimizin üzerine olsun. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, bu mübarek günde dualarımızı kabul etsin. Kalplerimize huzur, hayatlarımıza bereket versin. Hayırlı Cumalar."

"Cumanız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü ferah, niyetlerinizi hayırlı eylesin."

"Gönlünüzden geçen tüm güzel dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek, ömrünüz bereketli olsun."

"Bu mübarek Cuma gününde, imanımız güçlü, kalplerimiz iyilikle dolu olsun. Hayırlı Cumalar."

AĞLATAN CUMA MESAJLARI

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar.

İki hayatı imha edenküfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.

FARKLI HİÇ GÖRÜLMEMİŞ CUMA MESAJLARI

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun



'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.



Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.



Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

YAZILI, ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Dünyada yüzlerce dil var ama; Herkes sadece bir "𝐆ü𝐥𝐮̈𝐦𝐬𝐞𝐦𝐞"yi anlıyor... Sevginin, Paylaşmanın, huzurun, iyiliğin ve kahkahaların evinizi dolduracağı, güzel bir Cuma günü olsun. Cumamı Mübarek Olsun.

Rabbim cumalar hürmetine hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara da borçlarından kurtulmayı nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah. Hayırlı sabahlar, Hayırlı cumalar olsun inşallah..

Allah‘ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Günaydın Hayırlı sabahlar, Hayırlı cumalar

Allah herkesin gönlüne göre versin çok adaletli bir duadır..! Umudunuz daim, dualarınız kabul olsun güzel insanlar. Hayırlı Cumalar

Huzuruna kabul edip, namaz kılabilecek akıl, iman, şuur, sağlık, imkan veren Şânı Yüce Rabbimize Hâmd'û senâlâr olsun.. cumamız mübarek olsun.

Allah'ım, Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Hayırlı Cumalar

Ne de güzel bir Duâ; Sözün yere, Gönlün dara düşmesin…! Dualarımızın kabul olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar Olsun

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. (Bakara • 45)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla... Gece ve gündüzde barınan her şey O’nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. [En'âm Suresi, 13] #HayırlıCumalar

Bir dua gelir bir sevenin sesinden, nefesinden, daralan yüreğini rahatlatır, ferahlatır da sen farketmezsin Dua bir ilaçtır Ve herkes ona muhtaçtır. Allah var Allah Yâr ! ELHAMDÜLİLLAH HAYIRLI CUMALAR