LGS sonuçları 2024: Meb.gov.tr giriş ile LGS nereden bakılır, saat kaçta açıklanacak? (SORGULAMA)

Orta öğretimden liseler geçiş yapmak isteyen öğrenciler 2 Haziran'da 155 dakikalık LGS sınavına girdi. Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil alanlarından soruları çözdü. Sınav, geçtiğimiz yıllara göre daha zordu. Bu nedenle sınavı iyi geçen de vardı kötü geçen de. Artık gözler LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi. MEB, meb.gov.tr üzerinden LGS sınav sonuçlarını yayımlayacak ve ardından tercih dönemi başlayacak. Bu noktada hem öğrenciler hem de velileri, "LGS sınav sonuçları nereden bakılır, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS saat kaçta açıklanıyor" gibi soruları gündemde tutuyor.

LGS SONUÇLARI 2024 SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre 1 milyon 38 bin 192 öğrenci 2 Haziran'da yapılan sınavlara katılım gösterdi. Toplamda 155 dakikalık sınavda ter döken öğrenciler artık sonuçların açıklanması ve tercih sürecinin başlamasını istiyor. Bugün MEB LGS sınav sonuçlarını açıklayacak. LGS sonuçları 2024 sorgulamak ve öğrenmek için haberimizin sonundaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

LGS NEREDEN BAKILIR?

Toplamda 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği LGS sınavlarının sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi meb.gov.tr adresine gidebilirsiniz. En geç saat 15.00'e kadar LGS sınav sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. LGS sınav sonuçlarına erişmek için sonuc.meb.gov.tr adresi kullanılabilir ya da Velileri Bilgilendirme Sistemi'ne gidilerek de sonuçlar öğrenilebilir.

LGS SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

LGS sınav saatleri hakkında kafa karışıklıkları mevcut. Ancak genel itibariyle bir düzen olduğunu da söylemek pek mümkün değil çünkü daha önceki yıllarda da farklı saatlerde LGS sınav sonuçlarının açıklandığını söyleyebiliriz. Ancak meb.gov.tr ve bakanlık resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak LGS sınav sonuçlarının en geç saat 15.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.

LGS PUANI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) puanınızı öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. MEB'in "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden T.C. kimlik numaranız ve öğrenci numaranız ile giriş yaparak sınav sonuçlarınıza ve puanınıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca, sonuçlar genellikle okul idareleri tarafından da öğrencilere ve velilere bildirilir. Sonuçlar açıklandığında MEB'in duyurularını takip etmek önemlidir.

LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Taban puanları, yüzdelik dilimler ve başarı sıralamaları LGS sınav sonuçlarına göre şekillenmektedir. Bu sebeple ilk olarak MEB'in LGS sınav sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Ardından öğrenciler için de tercih dönemi başlamış olacak. Ancak yine MEB'in LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamalarını resmi olarak ilerleyen haftalarda tercih kılavuzundan bir süre önce yayınlanması bekleniyor.

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