Meb.gov.tr çöktü mü? LGS sınav sonuçları açıklandı, site gitti! LGS sonuçları nereden öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden beklenenden çok erken saatte erişime açıldı. Ancak 1 milyondan fazla sınava giren öğrenci sınav sonuçlarını göremeden site çöktü. Peki iyi ama LGS sınav sonuçları nereden öğrenilir?

MEB.GOV.TR ÇÖKTÜ MÜ?

Evet. Normalde saat 15.00 gibi açıklanması beklenen LGS sınavları saat 09.45 gibi açıklanınca büyük bir yoğunluk oluştu. MEB'in internet sitesine giren öğrenciler, "Şuanda Servis Sunulamıyor! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz" yazısıyla karşı karşıya kaldı.

LGS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav sonuçlarını öğrenmek için MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden sorgulama yapılabilir. Ayrıca, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak da sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sonuçlar açıklandığında, MEB duyuruları ve basın açıklamalarıyla da bilgilendirme yapılır.