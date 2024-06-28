2024 LGS yüzdelik dilim hesaplama | Sonuçlar belli oldu... 2024 LGS yüzdelik dilimleri nasıl oluştu?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının saat 09.45 gibi erişime açılmasından sonra hem öğrencilerin hem de velilerin tercih süreci başlamış oldu. Lise taban puanları kadar tercih sürecinde önemli faktörlerden biri de genel ve il yüzdelik dilimi ve başarı sıralamalarıdır. Özellikle yüzdelik dilim tercih yaparken puanınızın üstüne geleceği için göz ardı edilemez. Bu noktada öğrenciler ve veliler, "LGS genel yüzdelik dilime mi, il yüzdelik dilime mi bakılır, LGS yüzdelik dilim nedir" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte LGS yüzdelik hesaplama ile ilgili tüm merak edilenlerin cevapları...

2024 LGS YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, bir öğrencinin bir sınavda aldığı puanın, tüm katılımcılar arasında nasıl bir sıralama içinde olduğunu gösteren bir istatistiksel ölçüttür. Bu dilim, öğrencinin sınavda elde ettiği başarıyı, diğer öğrencilerin başarıları ile karşılaştırmalı olarak ifade eder. Örneğin, bir öğrenci %5'lik dilimde ise, bu onun sınava giren öğrencilerin en başarılı %5'i içinde yer aldığını gösterir.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzdelik dilim, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre sıralanması ve yerleştirme süreçlerinde kullanılır. Yüzdelik dilim, öğrencilerin tercih yaparken hangi okullara girme olasılıklarının olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Yüzdelik dilim ne kadar düşükse, öğrencinin sınav başarısı o kadar yüksek demektir. Örneğin, %1'lik dilimde yer alan bir öğrenci, sınava giren öğrencilerin en başarılı %1'i arasında yer almaktadır ve bu da onun en prestijli okullara girme şansının yüksek olduğunu gösterir.

BAŞARI SIRALAMALARI NEDİR?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), Türkiye'de ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşiminde kullanılan bir sınav sistemidir. LGS başarı sıralamaları, öğrencilerin sınav sonuçlarına göre yerleştirildikleri okullara göre belirlenir. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Türkiye genelinde çeşitli liselere yerleştirilir ve her okulun kendi başarı sıralaması oluşur.

LGS LİSE TABAN PUANLARI NASIL BELİRLENİR?

LGS sınavının açıklanmasının ardından taban puanları gündemde. Anadolu Liseleri, Fen Liseleleri, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri geçmişteki taban puanları, okulun ve öğretmen kadrosunun kalitesi gibi etkenler göz önünde bulundurularak belirlenir.