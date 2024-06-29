LGS 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 puanla hangi liselere gidilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran tarihinde yapılmış, sınav sonuçları ise 28 Temmuz Cuma günü erişime açılmıştı. Sonuçların belli olmasıyla tercih dönemi de resmen başlamış oldu. Bu sene diğer senelere göre nitekim daha zor olan LGS sınavında puanlarda da düşüş gözlemlendi. Bu sebeple öğrenciler ve velileleri LGS 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 puanla hangi liseler alır gibi soruları gündeme taşıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Antalya, Samsun, Konya, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Adana, Mersin lise taban puanları 2024...

LGS 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 PUANLA HANGİ LİSELERE GİDİLİR?

MEB, 28 Temmuz tarihinde açıkladığı LGS sınavlarında sadece taban puanlarını da beraberinde duyurdu. Ancak yüzdelik, başarı sıralamaları ve kontenjan sayısı ek tercihlerin ardından belli olacak. Bu da LGS 220, 240, 260, 280, 300 gibi puan yapan öğrencilerin herhangi bir okula yerleşememesi durumunda ek tercihleri beklemesi demek. Bu nedenle şu an için 2023 senesinde yayımlanan taban puanları baz alınarak tercih işlemlerinde faydalanılabilir.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR LGS TABAN PUANLARI 2024

LGS lise taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlandı. Öğrenciler taban puanlarına bakarak hangi okula gidebileceklerine tercih dönemi içerisinde seçebilecek.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi tercih kılavuzu yayımlandı, tercihler başladı. Öğrenciler 17 Temmuz 2024 tarihine kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 22 Temmuz tarihinde duyurulacak.