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Bakan Tekin açıkladı: Ek öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 25 bin öğretmen atamasının ardından ek bir atamanın gündemde olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Tekin açıkladı: Ek öğretmen ataması olacak mı?
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyaz TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, "Ek atama olur mu?" sorusuna "Yok, ek atama olmayacak. Böyle bir şey gündemimizde yok. Şunu açık açık söyeyeyim, daha önce de söyledim 2024 yılında son defa KPSS sınavı yapıldı, ve o KPSS'yle son atamayı yapıyoruz biz. 15 bin 2024 yılındaki KPSS'ye göre yapacağımız atama. Bir de önümüzdeki temmuz ayında artık yeni istihdam modelimiz Milli Eğitim Akademisi üzerinden olacak. Oradan da 10 bin öğretmen arkadaşımız... Yani bu 25 binin 15 bini KPSS 10 bini de Milli Eğitim Akademisi üzerinden olacak." yanıtını verdi.

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