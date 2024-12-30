  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı
Takip Et

Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kış sezonunu açan Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı
Takip Et

Kış turizminin gözde merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi, sezon açılışını yapmasının ardından ilk iki günde yaklaşık 18 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Batı Akdeniz’in incisi" olarak anılan ve son yıllarda büyük ilgi gören merkezde yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Hafta sonunda ziyaretçi akınına uğrayan Davraz’da kayak tutkunları beyaz örtünün keyfini çıkardı. Önceki yıllarda kar yağışındaki gecikmeler nedeniyle sezon açılışı ertelenen merkez, bu yıl erken yoğunlukla dikkat çekti.

Jandarma ekipleri 7/24 görev yapıyor

Güvenlik tedbirleri kapsamında Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayak merkezinde kar üstü motosikletlerle 7/24 görev yapıyor. Ekipler, düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan veya yardıma ihtiyaç duyan ziyaretçilere hızla müdahale ederek, sağlık ekiplerine teslim ediyor.

Almanya Stuttgart'ta uçak düştüAlmanya Stuttgart'ta uçak düştüDünya

 

ABD'den, Güney Kore'de yaşanan uçak kazasına ilişkin destek mesajıABD'den, Güney Kore'de yaşanan uçak kazasına ilişkin destek mesajıDünya

 

Yaşam
Engelli köpeğini yürüteç ile hayata bağladı: Sevgi tedaviden çok daha önemli
Engelli köpeğini yürüteç ile hayata bağladı: Sevgi tedaviden çok daha önemli
Mavi Nefes projesi kapsamında deniz çayırları ve mercan habitatlarının korunması çalışmaları sürüyor
Mavi Nefes projesi ile deniz çayırları ve mercan habitatlarının korunması çalışmaları sürüyor
İsmini duyan şaşırıyor: Bu isim Türkiye'de bir tek onda var
İsmini duyan şaşırıyor: Bu isim Türkiye'de bir tek onda var
Sadece dahiler çözebilir: Resimde kaç tane kaplan görüyorsunuz? Hayır cevap 4 değil…
Sadece dahiler çözebilir: Resimde kaç tane kaplan görüyorsunuz? Hayır cevap 4 değil…
TDK 'yılın kelimesi' oylamasını başlattı: İşte anketteki seçenekler...
TDK 'yılın kelimesi' oylamasını başlattı: İşte anketteki seçenekler...
Kaplan mı yoksa ağaç mı? Bu optik illüzyon kişiliğinizin 2 farklı yönünü ortaya çıkarıyor
Kaplan mı yoksa ağaç mı? Bu optik illüzyon kişiliğinizin 2 farklı yönünü ortaya çıkarıyor