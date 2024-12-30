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Almanya Stuttgart'ta uçak düştü

Almanya Stuttgart Havalimanı'na inmekte olan bir uçak, sis nedeniyle piste birkaç yüz metre kala düştü. Uçakta bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Haber Merkezi
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Almanya Stuttgart'ta uçak düştü
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Almanya Stuttgart Havalimanı'na inmekte olan Cessna C-172 tipi uçak, piste birkaç yüz metre kala düştü. Uçağın düşmesinde sisli havanın etkili olabileceği belirtildi. Uçaktaki 2 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunuyor, diğeri ise ağır yaralandı. Uçağın Leutkirch im Allgäu'dan kalktığı belirtildi.

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