Almanya Stuttgart'ta uçak düştü
Almanya Stuttgart Havalimanı'na inmekte olan bir uçak, sis nedeniyle piste birkaç yüz metre kala düştü. Uçakta bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
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Almanya Stuttgart Havalimanı'na inmekte olan Cessna C-172 tipi uçak, piste birkaç yüz metre kala düştü. Uçağın düşmesinde sisli havanın etkili olabileceği belirtildi. Uçaktaki 2 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunuyor, diğeri ise ağır yaralandı. Uçağın Leutkirch im Allgäu'dan kalktığı belirtildi.
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