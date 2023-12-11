Dev yıldız kısa süreliğine kaybolacak: Türkiye'den de gözlemlenecek

Orion takımyıldızında yer alan, yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıkta ve Güneş'ten 700 kat daha büyük olan devasa kırmızı üstdev yıldız Betelgeuse, pazartesi gecesini salı sabahına bağlayan gece asteorit 319 Leona’nın önünden geçmesiyle anlık olarak gözden kaybolacak.

Bu nadir ve kısa süreli muhteşem gösteri Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya Tacikistan, Ermenistan, Azerbaycan, Miami ve Meksika’nın bazı bölgeleri gibi dar bir bölge boyunca milyonlarca insan tarafından gözlemlenebilecek.

Tutulma olayı 12 Aralık TSİ 04:00 civarında gerçekleşecek. Canlı yayına ve sonrasında tekrarına aşağıdaki linkten ulaşılabilecek.

https://www.youtube.com/watch?v=ELQx7SCadM4