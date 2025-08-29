Devletin şefkat eli kamış köyünde

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, geçtiğimiz aylarda bölgede yaşanan yangın felaketinden en fazla etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Kamış Köyünü ziyaret ederek konteyner evlerde kalan vatandaşlarla görüştü. Eşi Süreyya Yavuz ile yangında evleri tamamen yanan Yakup Özdemir, 2 kızı ve oğluyla birlikte yaşayan Saniye Özdem ile Huriye Özdemir'i de ziyaret eden Vali Mustafa Yavuz, aileye bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tüm imkânların seferber edildiğini ve kalıcı konutların en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili çalışmalara başlandığını ifade eden Vali Yavuz, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi. Yapılan ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren aileler, “Evimiz yandı ama devletimiz bizi ilk günden itibaren yalnız bırakmadı. Sayın Valimize ve desteklerinden dolayı minnettarız.” şeklinde konuştular.

Kamış Köyü Muhtarı Recep Özdal da devletin yardımları ile köyde yaşamın normale döndüğünü söyledi. Özdal, " Yapılan çalışmalar neticesinde köyümüzden yangın izleri epey bir silindi. Devletimiz ikinci gün konteynerlerimizi verdi. Köyün suyu ve elektriği bağlandı. Hayat şu anda normale döndü. Valilik bizi zamanında uyardığı için hemen köyümüzü tahliye ettik böylece büyük kayıpların önüne geçildi. Devletimiz hemen imdadımıza yetişti ilk günden itibaren tüm imkânları ile yanımızda oldu. Yetkililer sık sık arayarak hala bir istediğimiz olup olmadığını soruyor. Valimizde sürekli köyümüze gelerek bizlerle ilgileniyor ”derken Yakup Eldemir de “ Yangında evlerimizden hiçbir şey alamadık ancak canımızı kurtardık. Yangın bizim köye 20 kilometre mesafedeki Çavuşlar köyü tarafından geldi. Oradan buraya iki saat içinde çok hızlı ulaştı. Böyle bir yangını filmlerde bile görmedik. Devletimiz sağ olsun hep yanımızda oldu” dedi.