Dikenle gelen lezzet! Melocan nedir, nasıl tüketilir?

İlkbaharda sarmaşık dikenlerin ucundaki sürgünün toplanmasıyla elde edilin Melocan bitkisi, doğadan toplanarak pazarlarda satışa sunuluyor. Melocanın kilogramını pazarda 60 liradan satılıyor.

Melocan'ın bitkisi, kavurularak ya da haşlanarak tüketilir.



Giresun’un Görele ilçesinde ilkbaharda köylü kadınların doğadan toplayarak pazarda 60 liradan sattığı Melocan'ın birçok hastalığa da iyi geldiği iddia ediliyor.



Dikenucu da denilen Melocan bazı yörelerde 'çoban katığı' olarak alınır. Çiğ olarak tüketilebilir.



Melocan bitkisinin iki tür yemeği yapılır: Bitki kavrularak taketilir, ya da haşlandıktan sonra tereyağ ve soğanla kavrulup yenilir.



Turşusu da mişhurdur. Haşlanan Melocan biraz bekletildikten sonra kalıntuz, acı biber ve soğan ezmesiyle karıştırılıp birkaç gün bekletildikten sonra ya olduğu gibi tüketilir ya da yine tereyağı ve soğanla kavrularak tüketilir.



Sağlık açısından da faydalı var mı?



Sağlık açısından da faydalı olduğunu düşünülmen bitkinin terlemeye, cilt hastalıklarına, romatizmaya iyi geldiği, kanı temizlediği öne sürülüyor.