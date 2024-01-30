Doğum izni ve süt izni ne nedir? 2024 yılı süt ve doğum izni süreleri ne kadar?

Doğum izni nedir?

Doğum izni, çalışan anne adaylarının hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki süreçleri daha kolay geçirmelerini sağlayacak haklardan oluşur. Doğum izni ile anne adayları ve bebeklerin haklarının koruma altına alınması amaçlanıyor. Hamilelik sürecinin doğası gereği kadın çalışanlar fiziksel olarak daha dikkatli olmak durumundadır. Doğumdan hemen sonraki aylarda hem kadın çalışanın fiziki olarak toparlanması hem de anne-bebek ilişkisinin yoğun bir şekilde sürmesi gerektiği için belirli bir dönem boyunca hamile çalışanlar doğum sonrası izin yapar.

Doğum öncesi ve sonrasını kapsayan bir izin türü olması nedeniyle doğum izninde birçok sürecin yönetilmesi gerekiyor. Bu izin türü, anne ve baba adaylarına, doğum sonrası dönemde aileleriyle daha derin bir bağ kurma ve bebeklerine daha fazla zaman ayırma fırsatı sunar. Ayrıca bu süreçte çalışan anne ve baba adaylarına duygusal ve psikolojik destek sağlamak da iş yerlerinin sorumlulukları arasında yer almalıdır. Doğum izni çeşitleri;

-Doğum izni

-Çoğul gebelik doğum izni

-Erken doğum izni

-Süt izni

-Hamilelik doktor kontrolü izni

Doğum izni kaç gün?

Hamilelik veya doğum izni toplam 16 haftalık ücretli izni kapsıyor. Kaba bir hesapla anne adayı toplamda 112 gün boyunca izin yapıyor. Dileyen anneler, doğumdan sonra ücretsiz izne de ayrılabiliyor.

2024 doğum izni ücreti

Günlük net doğum izni ücreti 444,44 TL, aylık 13.333 TL denk geliyor. Toplam net doğum izni ücreti 49.777 TL ulaşıyor.

Süt izni nedir?

Süt izni, kadınların çalışma hayatı içerisine entegre olabilmeleri ve bunu yaparken de yeni jenerasyonları mümkün olabildiğince sağlıklı yetiştirmeye devam edebilmeleri amacıyla hukuk dünyamıza girmiş, pozitif ayrımcılık ilkesinden hareketle kavramsal çerçevesi çizilmiş bir iş hukuku uygulamasıdır.

Süt izni süresi ne kadardır?

Özel sektör çalışanı kadın işçi açısından süt izni, çocuk 1 yaşına gelene kadardır. Özel sektör çalışanlarına, kamu personellerine göre süt izni için en az 8 hafta daha az süre tanınmıştır. Çalışan anneler, 1 yaşını doldurmamış çocukları için günlük 1,5 emzirme izni işveren tarafından verilmek zorundadır. Bu sürenin günün hangi zamanlarında kullanılacağını ise çalışan tarafından belirlenir.