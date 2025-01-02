Dünyanın en ünlü markasının saatlerine altın yükselişiyle zam geldi

Dünyanın en büyük lüks İsviçre saat markası olan Rolex SA, 2024'te altın fiyatlarının yükselmesi üzerine en popüler modellerinden bazılarında fiyat artışına gitti.

Bloomberg'in haberine göre, Cenevre merkezli şirket, kurucusu Hans Wilsdorf'un adını taşıyan bir İsviçre vakfı tarafından kontrol ediliyor. Yılın başlangıcında, değerli metallerden yapılan bazı modellerin fiyatlarını yüzde 8’e kadar artırdı.

Örneğin, siyah kadranlı 40 mm sarı altın bir Day-Date, 1 Ocak itibarıyla 41.000 Euro’dan 44.200 Euro’ya (45.809 dolar yükseldi. Sarı altın bir GMT-Master II’nin fiyatı ise 41.300 Euro’dan 44.600 Euro’ya çıktı. Rolex genellikle fiyatlarını yılda bir kez, 1 Ocak'ta güncelliyor.

Bu fiyat artışları, premium lüks ürünlere olan talebin, malzeme ve işçilik maliyetlerinin yanı sıra enflasyonun bir göstergesi olabilir.

Altın, 2024'te yüzde 27 yükselerek son 14 yılın en büyük yıllık fiyat artışını kaydetti.

Rolex’in Cenevre'deki sözcüsü, fiyat değişiklikleriyle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Bu yılki fiyat artışları, geçen yılkinden daha büyük. 2024'ün başında Rolex, Birleşik Krallık'ta bazı değerli metal modellerinin fiyatlarını yaklaşık yüzde 4 artırmıştı.

Ülke bazlı fiyatlar ve ekonomik güç

Rolex saatlerinin ülke bazlı fiyatları, bir ulusun ekonomik gücünün göstergesi olarak da görülebilir. Analistlere göre, dünyanın en iyi lüks saat markası yılda 1 milyondan fazla saat üretiyor ve satışları 10 milyar İsviçre frangını (11 milyar dolar) aşıyor.

2025'te çelik modellerdeki fiyat artışları ise daha sınırlı oldu. Örneğin, çelik bir Cosmograph Daytona'nın fiyatı 2024’teki 15.500 Euro’dan 16.000 Euro’ya çıktı. Tarihsiz bir Submariner dalış saatinin fiyatı ise yaklaşık yüzde 1,6 artışla 9.500 Euro oldu.

Altın fiyatlarındaki artış, bu yılki fiyat güncellemelerinin nedenlerinden biri olabilirken, döviz dalgalanmaları da geçmişte önemli bir faktör olmuştu. Rolex, 2022’de İsviçre frangının İngiliz sterlini ve euro karşısında değer kazanması nedeniyle Birleşik Krallık ve Avrupa’da iki kez fiyat artırmıştı.