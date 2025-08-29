Düzce Gümrük Müdürlüğüne kavuşuyor

Düzce’nin önemli bir ihtiyacı daha gideriliyor. Kente yapılacak Gümrük Müdürlüğü ile bölge sanayicilerinin önemli bir ihtiyacına yanıt verilmiş olacak. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bıyık, söz konusu müdürlük için yer arayışlarının sürdüğünü söyledi. Bıyık, geçtiğimiz günlerde de beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Ali Gelinoğlu ve Rıza Yıldız ile birlikte, Gümrük Müdürlüğü kurulması için uygun şartları taşıyan alanda incelemeler yaptı.

Düzce’nin Gümrük Müdürlüğü kazanması yolunda yapılan çalışmalarda artık sona gelindiğini kaydeden Bıyık,” Gümrük Müdürlüğü Düzce’de resmen kuruldu. Tüm çalışmalarımızı Sayın bakanımız Faruk Özlü’nün öncülüğünde yürüttük, gerekli imzalar atıldı. Şuanda yer tespiti aşamasındayız. Bu yer tespitini yapıyor, uygun bir yer arıyoruz. Sayın Bakanımızın öncülüğünde ilimize kazandırmış olduğumuz Gümrük Müdürlüğü için çok alternatifli seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz. Çevre illerde yapmış olduğumuz incelemeler ve üyelerimizden aldığımız geri dönüşlerden aldığımız veriler ile Düzce Gümrük Müdürlüğü için en ideal alanı belirleyip hem ilimize hem de sanayicilerimize güzel bir eser sunma gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.