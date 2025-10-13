Gazeteci Arif Esen vefatının 2’nci yılında anılıyor

13 Ekim 2023 yılında vefat eden Arif Esen, gazeteciliğe İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksek Okulu’nda öğrenimine devam ederken (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi), Dünya Gazetesi’nde muhabir olarak başladı.

Sırasıyla Dünya, Demokrat, Cumhuriyet, Güneş, Hürriyet ve Posta gazetelerinde muhabir, sayfa sekreteri, editör olarak çalıştı. 2002-2007 yıllarında İletişim Mezunları Derneği’nin (İLMED) başkanlığını yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne (TGC) uzun yıllar hizmetleri geçen Esen, TGC Denetim Kurulu Üyeliği'nde de bulundu.

Bu akşam zoom üzerinden saat 20.30’da düzenlenecek anma toplantısına, Arif Esen’in ailesi, sevenleri ve meslektaşları katılacak.

Arif Esen’in ikinci vefat yıldönümü dolayısıyla kardeşleri Hasan Esen, Şükran Esen ve Afife Seskir, duygularını aşağıdaki satırlarda paylaştı:

"Senin aramızdan iki yıl önce sessizce ayrılışının verdiği üzüntü, acı içimizden hiç eksilmiyor. Sen aramızda yoksun, ama her yerde varsın. Ayrılığın, bizlerde öyle derin izler bıraktı ki, yalnızlığımızı seninle yaşar olduk. Bir kuş gelip, karşımıza konsa, bize baksa, bu kuş Arif mi diye soruyoruz. Seni yalnız bulan, ölüm meleği Azraile, ailenin küçük çocuğu olduğunu, sıranın sana gelmediğini, bunun sana yapılan bir kalleşlik olduğunu söyleyemedin mi? Sanırım, söz geçiremediğin sıra dışına çıkan ölüm meleğine, öyleyse buyur gidelim dedin. Bizlere de, Sayın Nevzat Çelik'in HOŞ GELDIN ÖLÜM şiiriyle veda ettin.

Hoş geldin ölüm/Buyur otur/Saklımız kalmadı/Dök eteklerinden taşları/Ben bir rüzgarım/Özgürlük rüzgarı/Bir yürekten bir yüreğe/Taşırım umutları/Ben bir dağ seliyim/Yıkarım duvarları/ ÖLÜM NEDİR BİLMEDEN/Döverim kıyıları/.............

Sevgili kardeşimiz, ölüm herkesin başında. Ama bugün ama yarın, yeter ki sıralı olsun, kalleşlik yapmasın."