Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Hikmet Taşdemir kimdir? Rol aldığı projeler neler?

1942 yılında Erzurum’da Astsubay bir ailede doğdu. Taşdemir, askeri okul sınavları kazandı ancak yarıda bırakarak bir fabrikada çalışmaya başladı. Burada çalışırken bir parmağını makinaya kaptırmıştır. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Burada bir gün tesadüfen Yılmaz Güney ile tanıştı. Güney, Taşdemir'i Umutsuzlar filminde parmaksız adlı kiralık katil rolünde oynatmıştır. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri, Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil ve Dünyayı Kurtaran Adam filmindeki Sihirbaz rolleriyle hafızalarda yer etti. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı.

Taşdemir, son yıllarını İstanbul'un Silivri ilçesinde geçirdi. 25 Ocak 2024 tarihinde kanser tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

Rol aldığı projeler

1971: Baba

1971: Güllü

1971: Umutsuzlar

1972: İlk Aşk

1972: Mahkum

1972: Para

1972: Cesurlar

1972: Dönüş

1972: Korkusuz Beşler

1972: Leyla İle Mecnun

1972: Mustafam

1972: Son Duanı Et

1972: Vur

1973: Asiye Nasıl Kurtulur

1973: Ezo Gelin

1973: Gönülden Yaralılar

1973: Gazi Kadın / Nene Hatun

1973: Hazreti Ömer'in Adaleti

1973: Kızgın Toprak

1973: Mevlana

1973: Rabia

1973: Toprak Ana

1974: Battal Gazi'nin Oğlu

1974: Batak

1974: Bir Ana Bir Kız

1974: Bırakın Yaşayalım / Pusu

1974: Çılgınlar

1974: El Kapısı

1974: Sokaklardan Bir Kız

1975: Acele Koca Aranıyor

1975: Batsın Bu Dünya

1975: Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

1975: Bir Araya Gelemeyiz

1975: İnsan Avcısı

1975: Ağrı Dağı Efsanesi

1975: Beş Atış Yirmibeş

1975: Dadaş Hasan

1975: Fıstıklar

1975: Halime'nin Kızları

1975: Kokla Beni Melahat

1976: Şoför

1976: Deli Gibi Sevdim

1976: Kaplan Pençesi

1976: Kucaktan Kucağa

1976: Silahlara Veda

1977: Akrep Yuvası

1977: Ana Ocağı

1977: Hakanlar Çarpışıyor

1977: Hatasız Kul Olmaz

1977: Altay'dan Gelen Yiğit

1977: Çırılçıplak

1978: Derdim Dünyadan Büyük

1978: Dertli Pınar

1978: Son Sabah

1978: Vahşi Ve Tatlı

1979: Korkusuz Korkak

1979: Umudumuz Şaban

1980: Bizim Köyün Zeynebi

1981: Olmaz Olsun

1981: Yaşamak Bu Değil

1981: Yol

1981: Günah Defteri

1982: Dört Yanım Cehennem

1982: Dünyayı Kurtaran Adam

1982: Gırgır Ali

1982: Kelepçe

1982: Su

1982: Yakılacak Kadın

1983: Kalbimdeki Acı

1983: Ölüme Son Adım

1983: Gecenin Sonu

1983: İkimiz De Sevdik

1983: Küçük Ağa - Dizi

1984: Çare Sende Allahım

1984: Ağlattı Kader

1984: Severek Ayrılalım

1985: Ateş Çemberi

1985: İkizler

1985: Keriz

1985: Vazgeçtim Senden

1986: Garipler De Sever

1986: Hayat Merdiveni

1986: Kan

1986: Seher Vakti

1986: Yalnız Adam

1986: Ağlama

1986: Asi Kabadayı

1986: Gelmeyin Üstüme

1986: İntikamcı

1986: Kabadayı

1986: Size Selam Getirmişem

1986: Tabancamın Sapını

1986: Tesellim Olsun

1987: Hayallerim, Aşkım ve Sen

1987: Kuruluş "Osmancık"

1987: Atmaca

1987: Cennet Gözlüm

1987: Etme Bulma

1987: Her Yer Karanlık

1987: Jaguar

1987: Ortak

1987: Patroniçe

1987: Toprağın Gelini

1988: Emanet

1988: Küçüksün Yavrum

1988: Kurtlar Geceyi Sever

1988: Aşkımın Mahkumuyum

1988: Gömlek

1988: Kurtdereli Mehmet Pehlivan

1989: Kavgamız

1989: Kınalı Hanzo

1989: Sahibini Arayan Madalya

1989: Afacan

1989: Sen Yaşa

1990: Tatar Ramazan

1990: Fedai

1990: Kabadayılar Kralı

1990: Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur

1990: Kavgasız Yaşıyamam

1990: Kirli Oyun

1990: Polis Görev Başında

1992: Polis - Dizi

1993: Bizim Mahalle

1993: Deli Balta

1993: Suikast - Dizi

1994: Afacan Tatlı Bela

1996: Ustura Kemal

1997: Hatıralar / Her Şey Sizin İçin

1997: Sırtımdan Vuruldum

1998: Marziye

1998: Hesabım Bitmedi

1999: Kurt Kapanı

1999: Sır

2003: Bir Yıldız Tutuldu

2005: Beşinci Boyut

2006: Arka Sokaklar