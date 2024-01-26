Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Hikmet Taşdemir kimdir? Rol aldığı projeler neler?
Türk sinema oyuncusu Hikmet Taşdemir, sayısız karakter rolünde oynamış; özellikle sert, kabadayı ve kötü adam rollerini canlandırmıştır. Hikmet Taşdemir bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Yeşilçam'ın usta ismi Hikmet Taşdemir kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar…
1942 yılında Erzurum’da Astsubay bir ailede doğdu. Taşdemir, askeri okul sınavları kazandı ancak yarıda bırakarak bir fabrikada çalışmaya başladı. Burada çalışırken bir parmağını makinaya kaptırmıştır. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Burada bir gün tesadüfen Yılmaz Güney ile tanıştı. Güney, Taşdemir'i Umutsuzlar filminde parmaksız adlı kiralık katil rolünde oynatmıştır. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri, Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil ve Dünyayı Kurtaran Adam filmindeki Sihirbaz rolleriyle hafızalarda yer etti. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı.
Taşdemir, son yıllarını İstanbul'un Silivri ilçesinde geçirdi. 25 Ocak 2024 tarihinde kanser tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 81 yaşında hayatını kaybetti.
Rol aldığı projeler
1971: Baba
1971: Güllü
1971: Umutsuzlar
1972: İlk Aşk
1972: Mahkum
1972: Para
1972: Cesurlar
1972: Dönüş
1972: Korkusuz Beşler
1972: Leyla İle Mecnun
1972: Mustafam
1972: Son Duanı Et
1972: Vur
1973: Asiye Nasıl Kurtulur
1973: Ezo Gelin
1973: Gönülden Yaralılar
1973: Gazi Kadın / Nene Hatun
1973: Hazreti Ömer'in Adaleti
1973: Kızgın Toprak
1973: Mevlana
1973: Rabia
1973: Toprak Ana
1974: Battal Gazi'nin Oğlu
1974: Batak
1974: Bir Ana Bir Kız
1974: Bırakın Yaşayalım / Pusu
1974: Çılgınlar
1974: El Kapısı
1974: Sokaklardan Bir Kız
1975: Acele Koca Aranıyor
1975: Batsın Bu Dünya
1975: Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
1975: Bir Araya Gelemeyiz
1975: İnsan Avcısı
1975: Ağrı Dağı Efsanesi
1975: Beş Atış Yirmibeş
1975: Dadaş Hasan
1975: Fıstıklar
1975: Halime'nin Kızları
1975: Kokla Beni Melahat
1976: Şoför
1976: Deli Gibi Sevdim
1976: Kaplan Pençesi
1976: Kucaktan Kucağa
1976: Silahlara Veda
1977: Akrep Yuvası
1977: Ana Ocağı
1977: Hakanlar Çarpışıyor
1977: Hatasız Kul Olmaz
1977: Altay'dan Gelen Yiğit
1977: Çırılçıplak
1978: Derdim Dünyadan Büyük
1978: Dertli Pınar
1978: Son Sabah
1978: Vahşi Ve Tatlı
1979: Korkusuz Korkak
1979: Umudumuz Şaban
1980: Bizim Köyün Zeynebi
1981: Olmaz Olsun
1981: Yaşamak Bu Değil
1981: Yol
1981: Günah Defteri
1982: Dört Yanım Cehennem
1982: Dünyayı Kurtaran Adam
1982: Gırgır Ali
1982: Kelepçe
1982: Su
1982: Yakılacak Kadın
1983: Kalbimdeki Acı
1983: Ölüme Son Adım
1983: Gecenin Sonu
1983: İkimiz De Sevdik
1983: Küçük Ağa - Dizi
1984: Çare Sende Allahım
1984: Ağlattı Kader
1984: Severek Ayrılalım
1985: Ateş Çemberi
1985: İkizler
1985: Keriz
1985: Vazgeçtim Senden
1986: Garipler De Sever
1986: Hayat Merdiveni
1986: Kan
1986: Seher Vakti
1986: Yalnız Adam
1986: Ağlama
1986: Asi Kabadayı
1986: Gelmeyin Üstüme
1986: İntikamcı
1986: Kabadayı
1986: Size Selam Getirmişem
1986: Tabancamın Sapını
1986: Tesellim Olsun
1987: Hayallerim, Aşkım ve Sen
1987: Kuruluş "Osmancık"
1987: Atmaca
1987: Cennet Gözlüm
1987: Etme Bulma
1987: Her Yer Karanlık
1987: Jaguar
1987: Ortak
1987: Patroniçe
1987: Toprağın Gelini
1988: Emanet
1988: Küçüksün Yavrum
1988: Kurtlar Geceyi Sever
1988: Aşkımın Mahkumuyum
1988: Gömlek
1988: Kurtdereli Mehmet Pehlivan
1989: Kavgamız
1989: Kınalı Hanzo
1989: Sahibini Arayan Madalya
1989: Afacan
1989: Sen Yaşa
1990: Tatar Ramazan
1990: Fedai
1990: Kabadayılar Kralı
1990: Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur
1990: Kavgasız Yaşıyamam
1990: Kirli Oyun
1990: Polis Görev Başında
1992: Polis - Dizi
1993: Bizim Mahalle
1993: Deli Balta
1993: Suikast - Dizi
1994: Afacan Tatlı Bela
1996: Ustura Kemal
1997: Hatıralar / Her Şey Sizin İçin
1997: Sırtımdan Vuruldum
1998: Marziye
1998: Hesabım Bitmedi
1999: Kurt Kapanı
1999: Sır
2003: Bir Yıldız Tutuldu
2005: Beşinci Boyut
2006: Arka Sokaklar