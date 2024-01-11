Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kimdir?

Övgün Ahmet Ercan kimdir?

1947 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selanik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda öğrenim gördü; 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. 1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır. Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu’nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.

Aldığı ödüller ve burslar

-T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 1416 Yurt Dışı Doktora Bursu [1969]

-Society of Exploration Geophysicists (SEG) Amerika'da “Yılın En Başarılı Yabancı Öğrencisi Ödülü - Outstanding Foreign Student Award” [1974]

-TÜBİTAK Post Doktora Bursu [1980]

-Yılın İletişimcisi Ödülü (İ.Ü. İletişim Fakültesi) [2000]

-Halkın Onur Ödülü (Yerel Televizyoncular Birliği) [2002]

-Yılın Atatürkçü Bilim Adamı (Atatürkçü Düşünce Derneği) [2002]

-Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2003]

-Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2005]

-Yılın Yerbilimcisi-(Fen Bilimleri) [2013]

Kitapları

-Yapay Kaynaklı Elektromanyetik Yöntemler (1982)

-Marmara'da Deprem (2001)

-Yer Araştırma Yöntemleri (2001)

-Depremin olacağı nasıl bilinir? (2001)

-İstanbul'da Depreme Çare (2002)

-Yapı İnceleme Yöntemleri (2002)

-Türkiye ile İstanbul'da Depreme Çözüm (2003)

-Temel Araştırma Yöntemleri-Zemin Etütleri (2003)

- Korkma: Depremden Korunma Kılavuzu (2009)

-Depremle Baş Etme Kuralları (2009)

-Şu Üretken Türkçemiz (2010)

-Yapılaşma Jeofiziği (2011)

-Bir Yaşama İki Deprem Sığmaz (2014)

-Soma Kıyımı (2014)

Hangi alanlarda çalışmalar yaptı?

-Deprem Araştırmaları

-Petrol Aramaları

-Jeotermal Aramalar

-Yeraltı Suyu Aramaları

-Töz(Maden) Aramaları

-Arkeolojik-Saklantı Aramaları

-Kent Planlama Çalışmaları

-Mühendislik Çalışmaları