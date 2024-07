Kadir Can Abdik kimdir? BinBin sahibinden görkemli düğün! Bir siyasetçi gitti, diğeri geldi

Trabzonlu Abdik Ailesi'nin en büyük veliahtı Kadir Can Abdik ile Büşra Nur Yılmaz, Çırağan Saray'ın görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Çiftin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. İmamoğlu'nun düğünden ayrılmasından sonra İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu törene katıldı. Peki Kadir Can Abdik kimdir, ne iş yapar?

KADİR CAN ABDİK KİMDİR?

Şişli Terakki Lisesi’nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage’da hazırlık okulunu tamamladı. Lisans öğreniminin ilk senesini Covenrty University London’da okuduktan sonra University of Roehampton’da İşletme Bölümü'nü bitirdi. 2021 yılında University of Law’da Hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim süreci devam ederken 2019 yılında BinBin markasını kurdu. 5 arkadaş olarak başlattıkları elektrikli scooter kiralama girişimi şu an Türkiye genelinde birçok şehirde hizmet vermektedir. Girişimcilik, iletişim ve strateji konularında kendini daima geliştiren Abdik, adrenalin sporları, binicilik ve snowboard’a ilgi duyuyor.

BİR SİYASİ GİTTİ DİĞERİ GELDİ

Oda TV'nin haberine göre iki gencin şahitliklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 29. Başkanı Mustafa Şentop, Mustafa Erdoğan, eski Maliye Bakanı ve eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, iş insanları Ahmet Çalık, Ali Ağaoğlu, Süleyman Çetinkaya ve Aziz Torun yaptı.

Yerel seçimde AK Parti'nin İBB adayı olup İmamoğlu'na karşı yarışı kaybeden ve geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum'un çiçeğinin ise baş köşede olduğu görüldü.

Trabzonlu ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da düğüne geldi. Ancak Soylu, İmamoğlu düğünden ayrıldıktan sonra salonda bulundu, ikili karşılaşmadı.

Çiftin düğününde ise Ebru Gündeş yaklaşık 3 saat sahne aldı ve düğünde daha sonra bol bol horon oynandı.