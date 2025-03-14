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Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti! İşte ilk fotoğraflar

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, ABD'nin Virginia kentinde tutulma sırasında fotoğraflandı.

Haber Merkezi
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Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti! İşte ilk fotoğraflar
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Tam Ay Tutulması gerçekleşti. Tutulma Türkiye saatiyle sabah saat 09.20'de başladı ve 40 dakika sonra en yoğun halini aldı.

“Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, ABD'nin Virginia kentinde tutulma sırasında fotoğraflandı.

Kanlı ay tutulması nedir?

Tam Ay tutulması esnasında Ay belli bir süreliğine Dünya’nın gölgesinde kalır. Güneş ışığı, Dünya'nın atmosferinden geçerken mavi ışık filtrelenir. Kalan ışık, Ay’a ulaşmasıyla onun kızıl görünmesine neden olur.

 

Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması, Kuzey ve Güney Amerika’daki gözlemciler tarafından sağlıklı bir şekilde izlendi. Batı Avrupa’daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresi olarak da bilinen “Totalite” kısmen görebilecek. Türkiye’den ise Kanlı Ay Tutulması doğrudan gözlemlenemeyecek.

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