Kayseri’de bugün vefat edenler: Kayseri 24 Ağustos ölenler isim listesi
Kayseri’de bugün vefat edenler: Kayseri’de bugün vefat eden vatandaşların isimleri merak ediliyor. Yetkililer tarafından açıklanan Kayseri 24 Ağustos ölenler isim listesi haberimizde…
Kayseri’de bugün vefat edenler: Kayseri 24 Ağustos ölenler isim listesi Kayseri’de 24 Ağustos Cumartesi günü vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşların isim listesi merak ediliyor işte detaylar…
KAYSERİ’DE BUGÜN VEFAT EDENLER
Kayseri’de bugün 7 kişi vefat etti. Ölüm haberleri sevenlerini derinden yaralarken Kayseri’de vefat edenlerin kimler olduğu araştırıldı.
KAYSERİ 24 AĞUSTOS ÖLENLERİN İSİM LİSTESİ
|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri / Yılı
|
Mezarlık
|
Taziye Adresi
|
EMİN YALÇINKAYA
|
ŞAKŞAKPINAR / 1964
|
T.BURUN: 4 KAPI (Ada:66, Parsel:136)
|
ERENKÖY Mah. İĞDELİDERE Sokak/Cadde No:134 MELİKGAZİ/KAYSERİ
|
LATİFE GÖK
|
YUSUFLAR / 1945
|
T.BURUN: 6. KAPI (Ada:54, Parsel:43)
|
MİMARSİNAN Mah. FUZULİ Sokak/Cadde No:46 KOCASİNAN/KAYSERİ
|
MUHTEREM DOĞAN
|
TAVLUSUN / 1935
|
TALAS AKÇAKAYA MEZ.
|
...
|
MÜSLÜME ÖZBEK
|
VATAN / 1929
|
T.BURUN:1. KAPI (Ada:E, Parsel:56)
|
...
|
SEYYİDE PALANCIOĞLU
|
KAYSERİ / 1961
|
ESKİ MEZ. (Ada:30, Parsel:2)
|
ESENYURT Mah. MEHMET ÖZHASEKİ Sokak/Cadde No:134 MELİKGAZİ/KAYSERİ
|
ŞEFİKA MERAL
|
KONYA / 1934
|
ESKİ MEZ. (Ada:C, Parsel:83)
|
HUNAT Mah. MÜZE GEÇİDİ Sokak/Cadde No:1 MELİKGAZİ/KAYSERİ
|
ZÜBEYDE ERDOĞAN
|
KARAHACILI / 1959
|
T.BURUN: 4 KAPI (Ada:66, Parsel:135)
|
GESİ FATİH Mah. 2351. Sokak/Cadde No:23 MELİKGAZİ/KAYSERİ