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Kayseri’de bugün vefat edenler: Kayseri 24 Ağustos ölenler isim listesi

Kayseri’de bugün vefat edenler: Kayseri’de bugün vefat eden vatandaşların isimleri merak ediliyor. Yetkililer tarafından açıklanan Kayseri 24 Ağustos ölenler isim listesi haberimizde…

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Kayseri’de bugün vefat edenler: Kayseri 24 Ağustos ölenler isim listesi
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Kayseri’de bugün vefat edenler: Kayseri 24 Ağustos ölenler isim listesi Kayseri’de 24 Ağustos Cumartesi günü vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşların isim listesi merak ediliyor işte detaylar…

KAYSERİ’DE BUGÜN VEFAT EDENLER

Kayseri’de bugün 7 kişi vefat etti. Ölüm haberleri sevenlerini derinden yaralarken Kayseri’de vefat edenlerin kimler olduğu araştırıldı.

KAYSERİ 24 AĞUSTOS ÖLENLERİN İSİM LİSTESİ

Adı Soyadı

Doğum Yeri / Yılı

Mezarlık

Taziye Adresi

EMİN YALÇINKAYA

ŞAKŞAKPINAR / 1964

T.BURUN: 4 KAPI (Ada:66, Parsel:136)

ERENKÖY Mah. İĞDELİDERE Sokak/Cadde No:134 MELİKGAZİ/KAYSERİ

LATİFE GÖK

YUSUFLAR / 1945

T.BURUN: 6. KAPI (Ada:54, Parsel:43)

MİMARSİNAN Mah. FUZULİ Sokak/Cadde No:46 KOCASİNAN/KAYSERİ

MUHTEREM DOĞAN

TAVLUSUN / 1935

TALAS AKÇAKAYA MEZ.

...

MÜSLÜME ÖZBEK

VATAN / 1929

T.BURUN:1. KAPI (Ada:E, Parsel:56)

...

SEYYİDE PALANCIOĞLU

KAYSERİ / 1961

ESKİ MEZ. (Ada:30, Parsel:2)

ESENYURT Mah. MEHMET ÖZHASEKİ Sokak/Cadde No:134 MELİKGAZİ/KAYSERİ

ŞEFİKA MERAL

KONYA / 1934

ESKİ MEZ. (Ada:C, Parsel:83)

HUNAT Mah. MÜZE GEÇİDİ Sokak/Cadde No:1 MELİKGAZİ/KAYSERİ

ZÜBEYDE ERDOĞAN

KARAHACILI / 1959

T.BURUN: 4 KAPI (Ada:66, Parsel:135)

GESİ FATİH Mah. 2351. Sokak/Cadde No:23 MELİKGAZİ/KAYSERİ

 

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