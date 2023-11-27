Kim Milyoner Olmak İster'deki 100 bin liralık KPSS sorusu gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması bu akşam 1069'uncu bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yayınlanan son bölümde 100 bin TL ödüllü soru sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmacı Tahir Akay'a sorulan soru şu şekildeydi:

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması "KPSS" olan sınavın tam adı nedir?

A) Kamu Personel Seçme Sınavı

B) Kamuya Personel Seçme Sınavı

C) Kamuda Personel Seçme Sınavı

D) Kamu Personeli Seçme Sınavı



Yarışmacı, çift cevap joker hakkını kullandı ve ilk olarak D şıkkını seçti. Cevap yanlış olunca yarışmacı, ikinci hakkında A şıkkını seçerek bir sonraki soruya geçti.

Sosyal medyada gündem olan soru için birçok yorum yapıldı.