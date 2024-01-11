Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Yayın tarihini duyurdu

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar ilk günden beri gündemde. 'Kızıl Goncalar' tarikat ve cemaatlerin hedefi haline gelmiş, dizinin afişlerine boyalı saldırı düzenlenmiş ve çekimler için verilen mekan izinleri iptal edilmişti.

İnceleme başlatan RTÜK de FOX TV'ye 9 milyon TL idari para ve iki kez program durdurma cezası vermişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi cezayı onayladı ve 8 Ocak'ta dizinin yayın saatinde deprem belgeseli yayınladı.

Özcan Deniz: Ahlak bekçisi değilim

Dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, yaşananların ardından sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Deniz, "Ahlak bekçisi değilim"diyerek isyan etti.

Dizinin yayın tarihini de duyuran oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız."