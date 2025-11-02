Likya Yolu nerede, nasıl gidilir? Likya yolu hangi ile bağlı? soruları yerli turist tarafından merak ediliyor. Dünyanın En Güzel Yürüyüş rotası seçilen Likya Yolu Muğla sınırları içerisinde bulunuyor. Vatandaşlar da okul arası yaklaşırken bu güzel rotaya tatil planlamaya başladı.

LİKYA YOLU NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Likya Yolu (Lycian Way), Türkiye’nin güneybatısında, Fethiye ile Antalya arasında uzanan yaklaşık 540 km’lik tarihi bir yürüyüş rotasıdır.

Bu rota; antik Likya uygarlığının izlerini taşıyan köylerden, dağ yollarından, deniz kenarlarından ve antik kent kalıntılarından geçer.

Başlangıç noktası: Fethiye’nin Ovacık mahallesidir (Babadağ etekleri).

Bitiş noktası: Antalya’nın Geyikbayırı köyü civarındadır.

Likya Yolu, Türkiye’nin güneybatısında, Fethiye ile Antalya arasında uzanan yaklaşık 540 kilometrelik tarihi bir yürüyüş rotasıdır. Yürüyüşün başlangıç noktası Fethiye’nin Ovacık Mahallesi’ndedir. Muğla merkezden bu noktaya hem özel araçla hem de toplu taşıma ile ulaşmak mümkündür.

Muğla merkezden Fethiye’ye doğru yola çıkılır. Yaklaşık 125 kilometrelik bu yol, ortalama iki saat kadar sürer. Muğla’dan D550 karayoluna çıkarak Yatağan yönüne ilerlenir. Ardından Kavaklıdere ve Seydikemer yönüne doğru devam edilir. Fethiye’ye varınca Ölüdeniz tabelalarını takip ederek Ovacık Mahallesi’ne geçilir. Ovacık’a geldiğinde yol kenarında “Likya Yolu Başlangıç Noktası” tabelası bulunur. Bu tabela, Babadağ’ın eteklerinde yer alan taş bir patika yolun başındadır. Buradan itibaren yürüyüş rotası başlar.

Toplu taşımayı tercih edenler için, Muğla Otogarı’ndan Fethiye Otogarı’na sık sık otobüs seferleri yapılır. Yolculuk yaklaşık iki buçuk saat sürer. Fethiye Otogarı’na vardıktan sonra Ölüdeniz veya Ovacık yönüne giden minibüslere binilir. Ovacık’ta inildiğinde, “Likya Yolu Başlangıcı” tabelası yürüyüşün başladığı yeri gösterir.

Likya Yolu doğayla iç içe, manzaralı ve yer yer zorlu bir parkurdur. Yola çıkmadan önce su, yiyecek, güneş kremi, şapka ve rahat yürüyüş ayakkabısı almak gerekir. Ayrıca yürüyüş rotasını çevrimdışı görebilmek için telefonuna “Maps.me” ya da “AllTrails” gibi bir harita uygulaması indirmen faydalı olur.

LİKYA YOLU HANGİ İLE BAĞLI?

Likya Yolu, Türkiye'nin güneybatısında yer alan ve iki büyük ile yayılan bir güzergahtır. Likya Yolu'nun güzergahı, iki ana il olan Muğla ve Antalya illerinin kıyı şeridini kapsamaktadır.

Rotanın başlangıç noktası genellikle Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinin Ovacık (Hisarönü) mevkii olarak kabul edilirken, bitiş noktası ise Antalya ilinin Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı mevkii civarındadır.

Likya Yolu, adını Antik Çağ'da bu topraklarda yaşamış olan Likya Uygarlığı'ndan alır. Yaklaşık 500-550 kilometre uzunluğundaki bu tarihi patika, sadece bir yürüyüş rotası değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir tarihin izlerini taşıyan kültürel bir mirastır.

Günümüzde yürüyüş rotası olarak kullanılan Likya Yolu, büyük ölçüde antik Likya şehirlerini birbirine bağlayan ticaret ve ulaşım yollarının birleşiminden oluşur. Bu patikalar, kıyı şeridinde yer alan liman kentlerini (Patara, Olympos, Phaselis) ve iç bölgelerdeki yerleşimleri (Xanthos, Letoon, Tlos) birleştirerek bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamında hayati rol oynamıştır.