Mahir Çoğaç kimdir? Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç öğrencisi tarafından öldürüldü

İstanbul'da yaşanan ve Türkiye'nin gündeminden uzun bir süre düşmeyen İbrahim Atılgan olayından sonra benzer bir olay da Kocaeli'nin Çayırova ilçesinden geldi. Lisedeki 17 yaşındaki öğrencisi tarafından silahla vurulan Mahir Çoğaç hayatını kaybetti. Peki Mahir Çoğaç kimdir?

MAHİR ÇOĞAÇ KİMDİR?

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmendir. Burada lisenin müdür yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Trafikte seyir halindeyken öğrencisi 17 yaşındaki öğrencisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmiştir.

YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Çoğaç olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri saldırıdan sonra yürüyerek sırra kadem basan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.