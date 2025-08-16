NASA astronotları ne kadar maaş alıyor? Sanıldığı gibi değil...

Birçok kişinin hayalini kurduğu astronotluk, tehlikeleri ve zorlu şartlarıyla dikkat çekiyor. Ancak eski NASA astronotu Nicole Stott’a göre, bu meslek zorlu ve tehlikeli olmasına rağmen sanıldığı kadar yüksek maaş getirmiyor.

LAD Bible’a konuşan Stott, “Çok değil. Devlet memurluğu. Astronotluk çok para kazanmak için yapılmaz” dedi.

Stott, kariyeri boyunca iki görevde yer aldı, 100 günden fazla uzayda kaldı, 2009’da STS-128 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitti ve üç ay görev yaptı.

Astronot maaşı ne kadar?

NASA verilerine göre astronot maaşları yıllık 152 bin 258 dolar seviyesinde. Eğitim ve deneyime göre bu rakam değişebiliyor.

Örneğin, geçtiğimiz aylarda 9 ay boyunca ISS’te mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore’un, maaşlarına ek olarak yalnızca yaklaşık bin dolar alacağı ortaya çıkmıştı.

Eski astronot Cady Coleman, 2010-2011’deki 159 günlük görevinde günlük 4 dolar aldığını belirtmişti.

En yüksek maaş alan astronot kim?

Tarihte, 1969’daki Apollo 11 uçuşunda en yüksek maaşlı isim Neil Armstrong olmdu. Armstrong, yıllık 27 bin 401 dolar kazanmıştı.

Astronot olmak isteyenlerin, NASA’nın zorlu fiziksel ve zihinsel kriterlerini karşılaması ve uzun bir eğitim sürecini tamamlaması gerekiyor.

NASA, ortalama iki yılda bir yeni astronot sınıfı açıyor ve başvuruların yalnızca yüzde 0,08’i kabul ediliyor.