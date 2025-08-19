Avustralya'da tarihi keşif! 100 milyon yıllık fosil inci bulundu

Queensland'ın kırsal kesiminde, bir mermerden biraz daha büyük, "inanılmaz derecede değerli" bir fosil inci bulundu.

Fosil incinin 100 milyon yıllık olduğu doğrulandı

Avustralya'da araştırmacılar, 2019'da bulunan bu fosil incinin 100 milyon yıllık olduğunu doğruladı.

ABC News'in haberine göre, 2019'da, Queensland eyaletinin Richmond bölgesindeki Kronosaurus Korner Müzesi'nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olan turist, fosil inci buldu.

Kendi dönemindeki en büyük inci

Müzenin denetiminde yapılan kazı etkinliğinde bulunan fosil inci, araştırmacılar tarafından süre incelendi.

Queensland Üniversitesinden Paleontolog Gregory Webb, yürüttükleri inceleme sonrası 2 santimetre genişliğinde, bilyeden biraz büyük fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Gregory Webb, bunun Avustralya'da bulunan, kendi dönemindeki en büyük inci olduğunu söyledi. Webb, incinin bilimsel açıdan bakıldığında inanılmaz derecede değerli ve son derece nadir olduğunu belirtti.

İncelemenin ardından fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.