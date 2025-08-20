  1. Ekonomim
Rus milyarder Alexander Svetakov’un mega yatı ‘Cloudbreak’ Türkiye'de

Rus milyarder Alexander Svetakov’a ait lüks yat ‘Cloudbreak’ Antalya'ya geldi. Kemer açıklarına demirleyen mega yat dünyanın en pahalıları arasında yer alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus milyarder Alexander Svetakov'a ait 72 metrelik yat "Cloudbreak", Kemer açıklarında misafirlerini ağırlıyor.

Lüks yat 250 milyon dolar değerinde

İlçeye bağlı Çıralı Olimpos sahili açıklarında görülen ve 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen mega yatta, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu bulunuyor.

Dünyanın en pahalı yatları arasında 

Özel bir de helikopter bulunan yat, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.

Almanya'da 2016'da inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 22 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Mega yatta Alexander Svetakov'un olup olmadığı ise öğrenilemedi.

