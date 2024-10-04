Mazhar Alanson'un büyük acısı: Kızı hayatını kaybetti
MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un kızı yaşamını yitirdi.
MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson (46) hayatını kaybetti.
Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kızının ani ölümü sanatçıyı yasa boğdu.
Birlikte filmde oynamışlardı
Eda Alanson, Mazhar Alanson’un başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı 'Kirpi' filminde babasıyla birlikte rol almıştı.
Kızı yazmış, Mazhar Alanson bestelemişti
Eda Alanson, MFÖ’nün 10 yıl aradan sonra çıkardığı albümleri "AGU"nun ilk şarkısı "Muaf"ın sözlerini yazmış, babası Mazhar Alanson da bestelemişti.
Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapıyordu.
Eda Alanson ile kardeşi Hilmi Alanson'un annesi Hale Alanson da 2021'de hayata veda etmişti. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 - 2002 arasında evli kalmıştı.