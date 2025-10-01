Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşının yanında

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hava şartları ve dış etkenlerden etkilenmeyen uzun ömürlü olmasının yanında her hangi bir hasarda onarımı daha kolay olan 30 tonluk fiberglas su deposunu ilçelerde talep edilen noktalara yerleştiriyor. Büyükşehir bu kapsamda şuana kadar 6 ilçeye 15 adet fiberglas su deposunu yerleştirildi.

Dünyada ilk fındıkkabuğundan aktif karbon

Ordu’ya ilkleri yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesine Aktif Karbon Üretim Tesisi kurdu. Kurulan tesis ile bugüne kadar sadece yakacak olarak kullanılan fındıkkabuğu, bundan böyle aktif karbon olarak zehirli gazları süzme, su arıtma, hava temizleme gibi onlarca alanda kullanılacak. Proje hem Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak hem de bölge ekonomisine güç katacak.

2 bin 400 km yol hizmete sunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında son 6 yılda adeta tarih yazdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlar ile kent genelinde zorlu coğrafyaya karşın büyük bir çalışma ile yaklaşık 2 bin 400 km yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Su sorunu büyük ölçüde çözüldü

Büyükşehir Belediyesince 2019-2025 yılları arasında yürütülen çalışmalarla 272 mahalleden 259’unun içme suyu sorunu çözüldü. Kalan 13 mahallede ki çalışmalar ise sürüyor. Bu arada kuraklık riskine karşı da önlem alan Başkan Hilmi Güler,63 göleti hayata geçidi. Güler, “Eskiden eriyen kar suları ya denize ya da akarsulara akardı. Biz göletlerle bu suyu yukarıda tutuyoruz. Bu sayede su problemi büyük ölçüde çözüldü “ dedi.

Ordu’nun yeşil alan miktarı yüzde 137,5 arttı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesiyle birlikte şehirde adeta bir “yeşil seferberlik” başlatıldı. Çevreye duyarlı çalışmalar yeşil alan miktarı 6 yılda yüzde 137,5 artış gösterdi. Ordu’da 2019 yılında 800 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, hayata geçirilen projelerle 1 milyon 100 bin metrekare ilave yapılarak 1 milyon 900 bin metrekareye ulaştı. Bu süreçte 24 bin 796 ağaç ve ağaççık, 616 bin 707 fidan ve farklı türlerde 5 milyon 901 bin 800 adet çiçek ve bitki toprakla buluşturuldu.