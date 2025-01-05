RTÜK’ten ceza yemişti: Deha yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı

Show TV’nin son yıllara damga vuran dizilerinden Deha, dikkat çeken sahneleriyle sosyal medyanın da gündemine geldi.

Kara para aklama ve birçok sahneye ek olarak, dizinin hikayesi ve akıcılığı geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ancak yaşanan bu olaylar ve dizideki pek çok sahne, cezaları da beraberinde getirdi. RTÜK, Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar ve Show TV’nin Deha dizilerine iki kez program durdurma kararı verdi.

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK

Ancak bu kararın ardından Deha, iki bölümüyle daha izleyici ile buluştu. Peki 5 Ocak 2025’te Deha’nın yeni bölümü yayınlanacak mı, bu akşam Deha var mı?

Deha dizisi için verilen bu karar, 5 Ocak 2024 akşamı uygulanacak ve dizinin yeni bölümü yayınlanamayacak.

Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolde yer aldığı Deha dizisi yeni bölüm 19 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.

DEHA OYUNCULARI