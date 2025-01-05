RTÜK’ten ceza yemişti: Deha yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı
RTÜK’ten yediği ceza sonrası Deha’nın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki Deha yeni bölümü ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar.
Show TV’nin son yıllara damga vuran dizilerinden Deha, dikkat çeken sahneleriyle sosyal medyanın da gündemine geldi.
Kara para aklama ve birçok sahneye ek olarak, dizinin hikayesi ve akıcılığı geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Ancak yaşanan bu olaylar ve dizideki pek çok sahne, cezaları da beraberinde getirdi. RTÜK, Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar ve Show TV’nin Deha dizilerine iki kez program durdurma kararı verdi.
DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK
Ancak bu kararın ardından Deha, iki bölümüyle daha izleyici ile buluştu. Peki 5 Ocak 2025’te Deha’nın yeni bölümü yayınlanacak mı, bu akşam Deha var mı?
Deha dizisi için verilen bu karar, 5 Ocak 2024 akşamı uygulanacak ve dizinin yeni bölümü yayınlanamayacak.
Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin başrolde yer aldığı Deha dizisi yeni bölüm 19 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.
DEHA OYUNCULARI
- Aras Bulut İynemli-Devran
- Uğur Polat-İskender
- Melis Sezen- İmre
- Ahsen Eroğlu-Esme
- Taner Ölmez-Cesur
- Seda Akman-Aysel
- Onur Saylak,
- Zuhal Gencer,
- Umutcan Ütebay,
- Emel Göksu,
- Cenk Kangöz,
- Taner Rumeli,
- Oğulcan Arman Uslu,
- Eylül Ersöz,
- Çağrı Atakan,
- Ali Berge,
- Çağan Efe Ak,
- Abdurrahman Yunusoğlu
- Yusuf Selim Uğurlu