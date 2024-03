Şef Muhittin Fidan, Sheraton Istanbul Levent’in yeni şefi oldu.

Türk Mutfağına dokunuşlarıyla adını duyuran ve kariyeri boyunca mutfaktaki başarısını birçok ödülle taçlandıran 'Şef Tintin', Sheraton Istanbul Levent’in Executive Şef’i olarak mutfak yolculuğuna devam ediyor.



Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Sheraton Istanbul Levent, mutfağını Şef Tintin’e emanet etti. Fox TV'de yayınlanan "The Taste Türkiye" yarışmasında elde ettiği şampiyonlukla adından sıkça söz ettiren Fidan; yenilikçi bakış açısına sahip olmanın yanı sıra, çalışma arkadaşlarına da bu yenilikleri aktarmayı seven, özgün bakış açısını yazdığı reçetelere aktaran bir şef. Yeni görevinde ise Şef Tintin, yerel ve uluslararası mutfakların ustalıkla harmanlanması ile, misafirlere unutulmaz bir gastronomik deneyim sunmayı amaçlıyor.



Yaratıcı tarzı, taze ve yerel malzemelere verdiği önem ve lezzetin sınırlarını zorlamadaki yeteneği ile tanınan Şef Tintin; kariyeri süresince Sheraton at The Falls, Kanada, Rixos Premium Dubai, Sofitel İstanbul Taksim ve Dedeman Bostancı Otel gibi öne çıkan mekanlarda edindiği deneyimle damaklarda iz bırakmıştır. Şefin Sheraton Istanbul Levent için yarattığı yeni menüde ise başlangıçta balkabak püreli burrata, ana yemekte bonfile oscar ve tatlıda altın kadayıf gibi imza lezzetler yer alıyor. Şefin özgün menüsünü deneyimlemek ve güne keyifli bir mola vermek için yolunuzu en kısa sürede Sheraton Istanbul Levent’e düşürün.

Şef Muhittin Fidan Kimdir?

Şef Muhittin Fidan, aşçı bir babanın oğlu olarak 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının mesleğini sürdürme kararı alsa da, kendi yolunu çizerek yurtdışında kendini geliştirmeye karar verdi ve Kanada'ya yerleşti.

12 yıl boyunca Kanada'da kalarak mesleki eğitimini tamamladı. Bu süreçte, yeni mutfakları keşfetmek ve farklı kültürleri tanımak gibi deneyimler edindi. Canadian Culinary Federation (CCECC) üyesi olarak, ülkemizi birçok uluslararası platformda temsil etme şansına erişti.

2014 yılında şefliğini üstlendiği Niagara Falls Tower Hotel'de Türk mutfağını dünya genelinde tanıtabilmek adına çalışmalar yaptı. Niagara Şelaleleri'nde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak birbirinden özgün lezzetleri sunmanın gururunu yaşadı. Bu deneyimlerinin yanı sıra New York, Dubai, Maldivler, Karayip Adaları ve Kıbrıs gibi farklı destinasyonlarda çalışarak geniş bir uluslararası perspektife sahip oldu.

Gelen teklif üzerine Türkiye'ye dönen Fidan, Fox TV'de yayınlanan "The Taste Türkiye" yarışmasını birincilikle tamamlayarak şampiyonluk ödülünü kazandı. Ayrıca, toprakla başlayan ve mükemmel bir lezzet yolculuğuna dönüşen bu macerada değerli şeflerle çalışarak farklı pişirme yöntemleri ve yemek kültürlerini öğrendi ve uyguladı.

Güncel trendleri yakından takip eden ve yenilikçi bir düşünce yapısına sahip olan Şef Muhittin Fidan, çalıştığı ekip arkadaşlarına bu bilgileri aktarmayı sever ve uygulatır. Lezzetlere kattığı kişisel dokunuşuyla gastronomi dünyasında adından sıkça söz ettiren Fidan, Türk mutfağını uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.