Silindir hacmi 125 cc'lik motosikleti 50 cc'lik diye satıyorlar

Türkiye’de bazı firma veya kullanıcıların zaman zaman bu yola başvurduklarını gözlemlediklerini belirterek tüketicileri ve bu ürünü satan firmaları uyaran Öztürk, ”Hiç kimse trafikte sürüş güvenliğini önemli derecede etkileyen böyle bir yola başvurmasın insan hayatı her şeyden daha önemli” dedi.

50 cc’lik araçların hızı olmayan bisiklet gibi motorlu bisiklet (moped) olduklarını belirten Öztürk, “ Bizim her zaman söylediğimiz ve üzerinde durduğumuz konu güvenlik. 50 cc araçları 16 yaşındaki gençlerin M Sınıfı ehliyet ile kullandığı, hızı 45 km’yi geçmeyen ve 50 km hız sınırı üzerindeki yollara çıkamayan araçlardır. Dolayısıyla bunlar neredeyse bisiklet gibi karayolunda hassas ve incinebilen araç sınıfındadır. Siz bu aracın teknik donanımı ile oynayıp silindirini 125 cc yaparsanız motor gücü 3 kat artmış olur. Fakat üzerinde olması gereken güvenlik sistemlerinin hiç birinin olmaması, kullanıcının da o sınıftaki aracı kullanacak eğitim seviyesi olmaması trafik bakımızdan tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyor. Neden böyle yapılıyor? Çünkü bu araçlar direk B sınıfı ehliyet ile direk kullanılıyor. Aynı zamanda Z. Trafik sigortası ve MTV yok. Dolayısıyla bu avantajlardan dolayı tercih ediliyorlar” diye konuştu.

Cezalar caydırıcı nitelikte olmalı

Silindirleri illegal olarak değiştiren veya 125 cc’lik aracı 50 cc’lik göstererek satanlara karşı devletimiz bu konuda çok sıkı denetim kontroller yaptığını söyleyen MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “ Burada çok yüksek olmasa da vergi kayıpları var ama bundan daha önemlisi güvenlik. Devletin bu yönde çok sıkı denetimleri var mevzuatlara aykırı davrananlara ceza da kesiyor ama tam bir caydırıcılığı olduğu söylenemez. Yapana bir şey olmayınca diğerlerine de olumsuz örnek teşkil ediyor. O nedenle uygulanan cezaların caydırıcılığının artırılması çok önemli ”dedi.

Sektöre çok ağır darbe vuracak şeyler

Bu tür uygunsuz işler ile uğraşanlar gün içinde bir kazanç sağlasa da gelecek bakımından sektöre çok ağır bir darbe vurabileceklerini söyleyen Öztürk”, Çünkü bu segment sektörün büyümesini sağlayan ilk kez motosiklet kullanacak kişilerin kolayca tanıştığı araçlar. Güvenlik bakımından da kademeli geçişi sağlayan olumlu bir davranış. Devletimiz bizimde istemediğimiz Z. Trafik sigortası zorunluluğu getirirse bu imkan tamamen ortandan kalkacaktır. Buda pazarın %45 ni oluşturan segmentin yok olmasına neden olacağı gibi pazarında %40 küçülmesini sağlayacaktır. Bu nedenle bu tür güvenliği riske atan davranışları artık terk edelim” diye konuştu.