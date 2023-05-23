Sivrisinekleri en çok çeken kokunun ne olduğu bulundu

Araştırmacılar, insan vücudu kokusunda sivrisinekler için özellikle çekici olabilecek temel bileşeni keşfetti.

Johns Hopkins Sıtma Araştırma Enstitüsü ve Tıp Fakültesi araştırmacıları, çeşitli insan vücudu kokularındaki hangi özelliklerin sivrisineklere daha çekici geldiğini bulmak için, Current Biology’de yayınlanan bir çalışmada, Zambiya’daki Macha Araştırma Vakfı ile ortak bir çalışma yürüttü.

Araştırmada belirtilene göre, yüzlerce Afrika sıtma sivrisineğini içeren 20 metreye 20 metrelik ekranlı bir kafes kullanıldı. Çalışmayı ilk kez bildiren CNN’in haberine göre, isimlerine rağmen sivrisineklerde sıtma hastalığı bulunmuyordu.

Tesiste sekiz adet tek kişilik çadır bulunuyordu. Bu çadırlar, farklı insan vücut kokularının sivrisineklere güvenli bir şekilde ulaşması için kafese bağlıydı.

Araştırmacılar, sivrisineklerin, bütirik asit de dahil olmak üzere “uçucu karboksilik asitlerin artan nispi bolluğu” ile insan vücudu kokusuna yöneldiğini buldular. Butirik asit, insanların bağırsaklarında ürettikleri bir yağ asididir, ancak Ulusal Tıp Kütüphanesinde yayınlanan ayrı bir araştırmaya göre, parmesan gibi “sert peynirler”, süt, yoğurt ve krema ve tereyağında da doğal olarak bulunuyor. Çalışmaya göre asit, lahana turşusu ve salatalık turşusu gibi bazı fermente gıdalarda da bulunabilir.

Diğer yönde ise, Johns Hopkins ve Mach araştırmacıları, sivrisineklerin karboksilik asitlerden yoksun ve “monoterpenoid okaliptol ile zenginleştirilmiş” vücut kokusuna daha az ilgi duyduğunu buldu. American Chemical Society’nin belirttiğine göre okaliptol; çay ağacı yağı ve kenevir sativasında bulunabilir.

PubChem’in belirttiği üzere, bu bileşik ayrıca gargara ve öksürük baskılayıcılarda da yaygın olarak kullanılıyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından biri olan Edgar Simulundu, CNN ile yaptığı görüşmede “Bu bulgu, sivrisineklerin konakçı arama davranışını bozmak için tuzaklarda kullanılabilecek yemlerin veya kovucuların geliştirilmesine yönelik yaklaşımları açıyor, böylece hastalığın endemik olduğu bölgelerde sıtma vektörle Bu bulgu, sivrisineklerin konakçı arama davranışını bozmak için tuzaklarda kullanılabilecek yemlerin veya kovucuların geliştirilmesine yönelik yaklaşımları açıyor, böylece hastalığın endemik olduğu bölgelerde sıtma ve rini kontrol ediyor” dedi.