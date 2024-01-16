Teheccüd nedir? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Gece namazı olarak bilinen Teheccüd namazı yatsı namazı ile fecir arasında kılınan gece namazıdır. Teheccüd namazı iki-sekiz rek'at arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Peki, Teheccüd namazı nasıl kılınır? İşte detaylar…

Teheccüd nedir?

Teheccüd, nafile namazlardan biri olup, yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki zaman diliminin 2/3'ünü uyuduktan sonra sabah namazına kalan 1/3 oranındaki zaman diliminde kılınan namazdır. Farklı görüşlere göre teheccüd namazının iki ile on iki rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir.

Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Teheccüd namazı, yatsı namazı ile fecir arasında kılınan gece namazıdır. Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rek'at arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rek'atta bir selâm vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rek'atta da selâm verilebilir. İki rek'attan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rek'at olarak kılındığında, ikinci rek'at sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur. Üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha sûresi okunur.