Teminatlı kredi kartı nedir? Teminatlı kredi kartı kimlere verilir?

Teminatlı kredi kartı nedir?

Kredi kartı alınmadan önce bankaya bir mevduat blokesi güvencesi verilmekte ise bu duruma teminatlı kredi kartı alma işlemi denilmektedir. Dolayısıyla teminatlı kredi kartı alma işleminde, öncelikle bir mevduat hesabı açtırılması söz konusudur. Ancak başvuru ve kart alma süreci farklı olsa da teminatlı kredi kartının işlevi, diğer banka/ kredi kartlarına göre farklı değildir. Blokeli kredi kartı da denilen bu kart, taksitli ya da online alışveriş gibi işlemlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Teminatlı kredi kartları, kredi geçmişini iyileştirmek veya kredi kartı deneyimi kazanmak isteyen kişiler için bir fırsat olabilir. Ancak, teminatlı kredi kartlarıyla yapılan harcamaların zamanında ödenmesi önemlidir, aksi takdirde kredi geçmişi olumsuz etkilenebilir.

Teminatlı kredi kartı kimlere verilir?

Teminatlı kredi kartı, yaygın olarak kullanılan bir alışveriş/ ödeme aracı değildir. Dolayısıyla teminatlı kredi kartının hangi durumlarda alınabildiği de merak konusudur. Genellikle geçmişte idari veya kanuni takip yaşamış olan kişiler, teminatlı kredi kartı başvurusunda bulunmaktadır. Çünkü bu kişiler, geçmiş finansal eylemlerindeki sorunlar nedeniyle normal kredi kartı alamayabilir. Bir teminat sunulması ise bankadan kredi kartı alınmasını kolaylaştırmaktadır.

Teminatlı kredi kartı;

- Kredi notu düşük olanlara,

- Kara listede olanlara,

- Kredi notu sıfır olanlara veya hiç olmayanlara,

- Ev hanımları veya çalışmayanlar kişilere verilir.

Teminatlı kredi kartı veren bankalar

-Ziraat Bankası

-İş Bankası

-Kuveyt Türk

-ING Bank

-Fibabanka

-Denizbank

-Yapı Kredi

-Vakıfbank

-Türkiye Finans

-QNB Finansbank

-Garanti Bankası