TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu azalıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2023-20100 nüfus projeksiyonu çalışmasını açıkladı. Nüfus artış hızındaki gerileme, TÜİK’in projeksiyonlarına da yansıdı. Ana senaryoya göre Türkiye’nin nüfusu 2100 yılında 77 milyonun altına düşecek. Düşük senaryoya göre ise 2100 yılı nüfusumuz 55 milyonun altına inecek. Yüksek senaryoya göre ise nüfusumuz 2100 yılında 100 milyonun üzerine çıkacak.

TÜİK’in ana senaryo ve düşük senaryoya göre projeksiyonları şöyle:

Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryoya göre, 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030 yılında 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050 yılında ise 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması beklenmektedir. Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülmekte olup 2100 yılında 77 milyonun altına düşmesi beklenmektedir.

Düşük senaryoya göre 55 milyonun altına inecek

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2044 yılında 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmekte olup 2100 yılında 55 milyonun altına düşmesi beklenmektedir.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056 yılında 100 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir.