TV8’den yeni gündüz kuşağı: Gel Konuşalım ne zaman, sunucuları kimler, saat kaçta başlıyor

Gündüz kuşağında halihazırda pek çok program yer alıyor. Tv kanallarının birçoğu haber programlarıyla izleyici karşısına çıkarken, birçoğu astroloji, tartışma ve gündeme dair pek çok konuyla erken saatlerde ekranda izleyici ile buluşuyor.

TV8 ise bir süredir planları yapılan yeni gündüz kuşağı programını duyurdu. Gel Konuşalım programı, TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Peki Gel Konuşalım ne zaman, sunucuları kim ve saat kaçta başlıyor?

GEL KONUŞALIM SUNUCULARI

TV8’in yeni gündüz kuşağı programı sunucuları Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı. Gelin önce Ece Erken kimdir bu soruya bakalım:

ECE ERKEN KİMDİR

Gel Konuşalım programı sunucularından Ece Erken, 1 Mayıs 1978'de Çorlu'da doğdu. Aslen Samsunludur. Babası subay olduğu için çocukluk yılları tayinlerle geçti ve Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi birçok şehirde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Anne ve babasının ayrılmasının ardından, annesiyle birlikte Beşiktaş'ta yaşamaya başladı. Bir abisi vardır.

Güzel sunucu Ece Erken, kariyerine henüz 12 yaşındayken Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyonu'nda başladı. Daha sonra Ankara'da Radyo Vizyon ve Radyo Genç'te çalıştı. İstanbul'a taşındıktan sonra Kral TV'de görev aldı. Ardından Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve Radyo Viva'da çalışmaya devam etti.

Televizyon kariyerine Star TV'de başlayan Erken, daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV, Show TV ve Kanal 1 gibi kanallarda programlar sundu. ATV’de "Mavi Şeker" ve "Enbeyaz Geceler" gibi programları, FOX TV’de ise "Aç Aç Kazan" adlı yarışmayı sundu. 2011’de Kanaltürk’te Davut Güloğlu ile birlikte "Hayata Gülerken" programında yer aldı. Beyaz TV’de ise "Tatlım Benim" adlı programı sundu.

Oyunculuk kariyerinde 2000 yılında TGRT'de yayınlanan "Nilgün" dizisinde başrol oynadı. "Lise Defteri" dizisinde de Nil karakterini canlandırdı. 2012’de Ortadoğu’nun ünlü kahve markası "Mahmood Coffee"nin reklam yüzü oldu.

Öte yandan Erken, 1 Eylül 2008’de Tuncer Öztarhan ile evlendi, ancak 2009’da yollarını ayırdı. 24 Haziran 2014’te Serkan Uçar ile İzmir’de evlendi ve bu evlilikten 7 Nisan 2015’te Eymen adında bir oğlu oldu. Çift, 22 Ekim 2015’te boşandı.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Gel Konuşalım programı sunucularından Nur Tuğba Algül Namlı, 1983 yılında Mersin'de doğdu. Balıkesir Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra, Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri alarak medya kariyerine adım atmıştır. İlk olarak SKY Türk'te gece haber bülteni sunuculuğu yapan Namlı, 2011 yılında NTV'ye transfer oldu. Ancak, 2012 yılında canlı yayında şehit haberleri sunarken şarkı söylemesi nedeniyle ekranlardan uzaklaştırıldı.

2014 yılında NTV'den ayrılarak TV8'e geçen Namlı, burada Survivor Panorama programının sunuculuğunu üstlendi. Daha sonra, Hakan Ural ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta isimli sabah programını 2024 yılına kadar başarıyla sundu. Mayıs 2015'te Mustafa Namlı ile evlenen Nur Tuğba Namlı'nın üç çocuğu bulunmaktadır.

6 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm